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АНАЛІТИКА

У Білорусі тестували блокування YouTube, TikTok і Telegram

 

У ніч проти 10 січня в Білорусі протестували блокування відеосервісу YouTube, соцмережі TikTok, а також месенджера Telegram. Про це пише білоруська газета Наша Ніва.

Згідно з даними видання, YouTube припинив працювати з 00:15 за київським часом (01:15 за білоруським часом) і не відкривався без VPN до 02:00 за київським часом. На проблеми з доступом до відеосервісу скаржилися користувачі різних провайдерів.

Раніше YouTube у Білорусі блокували в новорічну ніч, коли на сервісі мало з'явитися привітання від лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

Також приблизно в цей самий час без VPN перестали відкриватися TikTok і Telegram. Окрім того, зникав доступ до Twitch, Discord і плеєра на hdrezka. Скаржилися користувачі й на проблеми із сервісами Google.

До цього Белтелеком анонсував планові роботи на мережі передавання даних з опівночі до 7:30. Зокрема, повідомлялося про можливі обмеження доступу до послуг мережі передавання даних для абонентів Мінська, Гомеля та Гомельської області.

Журналісти видання вважають, що влада, ймовірно, готується до блокування інтернету під час виборів.

Вибори президента Білорусі заплановані на 26 січня 2025 року. На участь у них претендують п'ятеро осіб, включно з чинним президентом Олександром Лукашенком, який обіймає посаду глави держави з 1994 року і вирішив піти на сьомий президентський термін.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Білорусь
 

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