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АНАЛІТИКА

Дефіцит бюджету Китаю значно зросте у 2025 р. - заступник міністра фінансів

 

Дефіцит бюджету Китаю значно збільшиться в 2025 році, заявив заступник міністра фінансів КНР Ляо Мінь на пресконференції в п'ятницю.

За його словами, відношення дефіциту до ВВП також зросте, повідомляє агентство "Сіньхуа". З урахуванням зростання розміру економіки країни загальні бюджетні видатки збільшуватимуться й надалі, водночас антициклічні коригування також буде активізовано, щоб забезпечити надійну підтримку сталому відновленню та поліпшенню економіки.

При цьому фінансова політика у 2025 році має ясний і чіткий напрям, дуже активний характер, сказав урядовець. Вона також враховує фінансову стійкість у середньо- та довгостроковій перспективі, тому є розсудливою, сказав Ляо Мінь.

Конкретні заходи мають пройти встановлені законом процедури, перш ніж будуть оприлюднені, заявив заступник міністра фінансів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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