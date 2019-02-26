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The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики в 2019 году
17:56 26.02.2019 |
Наиболее серьезными угрозами эксперты The Economist считают риск перерастания конфликта между США и Китаем в полномасштабную торговую войну, а также возможную рецессию экономики США из-за больших долгов американских компаний.
Эксперты британского журнала The Economist составили новый рейтинг угроз мировой экономике. В докладе (поступил в редакцию РБК) указано, что перспективы мировой экономики ухудшаются. Эксперты The Economist полагают, что в 2019 году темпы ее роста замедлятся до 2,8% (в 2018 году прирост составил 2,9%), а в 2020 году - до 2,6%.
В реальности темпы роста могут оказаться даже ниже прогнозируемых, предупреждает The Economist. По мнению составителей рейтинга, к такому исходу может привести реализация нескольких рисковых сценариев.
«Наряду с растущей геополитической неопределенностью существуют серьезные уязвимости в крупнейших экономиках, в том числе значительное долговое бремя в Китае, США и Италии, а также на развивающихся рынках. В случае плохого управления эти слабости могут значительно усилить спад, охлаждая мировую экономику», - говорится в отчете.
Торговые войны
Наиболее серьезной угрозой мировой экономике эксперты журнала считают возможность перерастания конфликта между США и Китаем в полномасштабную торговую войну. Риск такого исхода эксперты The Economist назвали умеренным (интенсивность риска - 15 баллов), отметив, что реализация такого исхода будет иметь крайне тяжелые последствия. По мнению авторов, текущие переговоры властей США и Китая дают надежду на заключение сделки, которая позволит избежать эскалации конфликта. Однако, отмечает The Economist, даже в случае заключения сделки риски сохранятся, так как любое соглашение не сможет принудить Китай к такому реформированию торгового баланса, какого добиваются США.
«Сохраняется также риск, что торговые конфликты в ближайшие годы будут обостряться и на других фронтах, ведя к сокращению объемов глобальной торговли, что будет иметь серьезное влияние на инфляцию, настроения в деловых кругах, настрой потребителей и в конечном счете на глобальный экономический рост», - говорится в докладе.
Эксперты The Economist отмечают, что поводом для запуска рискового сценария может стать введение некоторыми странами масштабных импортных пошлин и субсидирование местных производителей для борьбы с международным протекционизмом.
Рецессия в США
Согласно базовому прогнозу The Economist, в ближайшие два года экономике США удастся избежать разрушительной рецессии, хотя рост ВВП страны замедлится в 2019 году до 2,3%, а в 2020-м - до 1,5%. Однако эксперты предупреждают, что спад может оказаться гораздо сильнее из-за уязвимости финансового сектора США.
«Благодаря долгому периоду сверхнизких процентных ставок корпоративный долг вырос почти до 47% от ВВП, что превышает максимум, достигнутый в ходе мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Кроме того, упало качество долга - более половины корпоративного долга США имеет рейтинг BBB (самый низкий инвестиционный уровень), а около 60% кредитов выдано без соглашений об обслуживании», - констатируют авторы.
Замедление экономики США, по мнению экспертов, может привести к росту числа компаний, сокращающих объем инвестиций и численность персонала и в то же время испытывающих трудности с погашением долгов, а также к переоценке их рейтингов, что сподвигнет инвесторов сокращать вложения. Реализация такого сценария (его риск в The Economist оценивают как умеренный - интенсивность 12 баллов, но возможные последствия как тяжелые) «значительно усугубит замедление мировой экономики, так как многие страны пострадают от спада спроса на их товары в США и ослабления потока инвестиций».
Ранее о том, что причиной следующего кризиса в США могут стать быстрорастущие рисковые долги нефинансовых компаний, предупреждали аналитики агентства Moody's. Главный экономист Moody's Analytics Марк Зэнди указывал на пугающее сходство между субстандартными ипотечными кредитами (subprime), которые привели к финансовому кризису в США в 2007-2008 годах и в конечном счете к глобальному экономическому спаду, и нынешним рынком рисковых займов (leveraged loans) и «мусорных» облигаций (junk bonds).
«Это самая серьезная назревающая угроза текущему деловому циклу», - отметил Зэнди. Объем этих рисковых займов в США, по данным Moody's, достиг рекордных $1,4 трлн, а в сумме с «мусорными» корпоративными облигациями рисковый долг составляет примерно $2,7 трлн.
Широкомасштабный кризис на развивающихся рынках
Эксперты The Economist отмечают, что в 2018 году экономики многих развивающихся стран пострадали от валютных кризисов, а в 2019 году ситуация может ухудшиться (риск умеренный, интенсивность - 12 баллов). Запустить широкомасштабный кризис на развивающихся рынках может возникновение новых трудностей в государствах, экономики которых уже неустойчивы из-за собственных проблем и вследствие эскалации торговой войны между США и Китаем, а также оттока иностранных инвесторов из-за перерастания валютных кризисов в Аргентине и Турции в полномасштабные банковские кризисы на фоне роста стоимости заимствований в иностранной валюте.
«В этом сценарии отток капитала из стран с развивающимся рынком может стать более неизбирательным и серьезным, что вынудит страны с внешними дисбалансами пойти на болезненные меры, а наиболее уязвимые из них окажутся в глубоком кризисе. ВВП развивающихся рынков резко упадет, что скажется и на мировой экономике», - говорится в докладе.
Начало затяжного кризиса в Китае
Вероятность обвала экономики КНР (в 2018 году ее ВВП, согласно предварительным оценкам, вырос на 6,6%, что стало худшим результатом за 28 лет) эксперты The Economist считают маловероятным (интенсивность риска - 10 баллов). Однако не исключают, что китайские власти, предпринимая меры по поддержке экономики республики в торговом конфликте с США, могут допустить ошибку. Наиболее уязвимым местом экономики КНР в The Economist считают объем внутренних кредитов, превышающий 230% ВВП.
«Даже намек на бедственное положение в банковском секторе может вызвать проблемы, учитывая бум задолженности в предыдущие годы. Прорыв кредитных пузырей обычно ассоциируется с резким замедлением экономического роста», - отмечает The Economist.
Эксперты издания предупреждают, что если власти Китая не смогут предотвратить «раскручивание нисходящей экономической спирали», то это приведет к резкому снижению глобальных цен на сырье, особенно на металлы, что ударит по странам Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.
«Учитывая растущую зависимость западных производителей и ретейлеров от спроса в Китае и на других развивающихся рынках, обвал [экономического] роста в Китае будет иметь серьезные глобальные последствия - гораздо большие, чем если бы это случилось в предыдущие десятилетия», - говорится в отчете.
В топ-10 угроз мировой экономике в 2019 году эксперты The Economist относят также:
* резкий скачок цен на нефть в результате возникновения дефицита поставок;
* начало военных действий из-за споров о принадлежности островов в Южно-Китайском море - архипелаг Спратли (на него претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней), Парасельские острова (претендуют КНР, Тайвань и Вьетнам) и рифы Скарборо (претендуют КНР, Тайвань и Филиппины);
* нанесение серьезного вреда большим сегментам интернета в результате кибератак;
* начало военных действий на Корейском полуострове;
выход Великобритании из состава Евросоюза без сделки (no-deal Brexit);
* начало банковского кризиса в Италии из-за политической и финансовой нестабильности в стране.
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