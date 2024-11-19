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АНАЛІТИКА

Британія виділила близько 9,5 млн доларів на дрони для України

 

Британія виділила на військову допомогу Україні 7,5 млн фунтів стерлінгів (понад 9,5 млн доларів). Їх витратять на закупівлю дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу британського уряду.

"Сьогодні уряд оголошує про подальшу військову підтримку у розмірі 7,5 млн фунтів стерлінгів на нові ударні та розвідувальні безпілотники, які будуть інвестовані через коаліцію безпілотників, яку очолює Велика Британія та Латвія", - сказано в повідомленні уряду.

У відомстві уточнили, що кошти на дрони для України виділили із щорічного фонду фінансування у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів (понад 3,8 млрд доларів).

При цьому уряд наголошує, що коаліція безпілотників отримає ще 16 млн фунтів стерлінгів (понад 20 млн доларів). Зокрема, гроші виділили:

* Німеччина (10 млн фунтів або 12 млн 700 тисяч доларів);
* Канада (3 млн фунтів або 3 млн 800 тисяч доларів);
* Люксембург (3 млн фунтів або 3 млн. 800 тисяч доларів).

Таким чином, всього фонд коаліції дронів складе 67 млн фунтів (понад 85 млн доларів), включаючи 15 млн фунтів від Великої Британії (понад 19 млн доларів).
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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