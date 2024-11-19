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Британія виділила близько 9,5 млн доларів на дрони для України
16:59 19.11.2024 |
Британія виділила на військову допомогу Україні 7,5 млн фунтів стерлінгів (понад 9,5 млн доларів). Їх витратять на закупівлю дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу британського уряду.
"Сьогодні уряд оголошує про подальшу військову підтримку у розмірі 7,5 млн фунтів стерлінгів на нові ударні та розвідувальні безпілотники, які будуть інвестовані через коаліцію безпілотників, яку очолює Велика Британія та Латвія", - сказано в повідомленні уряду.
У відомстві уточнили, що кошти на дрони для України виділили із щорічного фонду фінансування у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів (понад 3,8 млрд доларів).
При цьому уряд наголошує, що коаліція безпілотників отримає ще 16 млн фунтів стерлінгів (понад 20 млн доларів). Зокрема, гроші виділили:
* Німеччина (10 млн фунтів або 12 млн 700 тисяч доларів);
* Канада (3 млн фунтів або 3 млн 800 тисяч доларів);
* Люксембург (3 млн фунтів або 3 млн. 800 тисяч доларів).
Таким чином, всього фонд коаліції дронів складе 67 млн фунтів (понад 85 млн доларів), включаючи 15 млн фунтів від Великої Британії (понад 19 млн доларів).
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