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ЄС використає €1,4 мільярда із заморожених активів РФ для військові закупівлі для України - Пісторіус
15:50 19.11.2024 |
Європейські партнери продовжуватимуть військову підтримку України, зокрема і за рахунок доходів від російських заморожених активів.
Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус перед початком зустрічі голів оборонних відомств країн ЄС у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
За словами міністра, Євросоюз планує використати 1,4 млрд євро доходів із заморожених російських активів для закупівлі військових матеріалів, які будуть доставлені в Україну до кінця цього року, на початку наступного року буде передано матеріалів на 1,9 млрд євро.
Також Пісторіус заявив, що ініціатива ЄС «мільйон артилерійських боєприпасів для України» майже повністю виконана, майже все обіцяне вже доставлено на фронт, і третину витрат в рамках цієї ініціативи взяла на себе ФРН.
За його словами, якщо ще кілька місяців тому співвідношення боєприпасів у росіян і українців оцінювалося як 10-12 до 1-2, то наразі досягнуто майже паритету, тобто ЗСУ мають майже таку ж кількість артилерійських боєприпасів, як російська армія.
Окрім того, поінформував він, Європа до кінця зими підготує загалом - з початку повномасштабної агресії - 75 тисяч українських солдатів, з них чверть пройшли навчання у Німеччині.
Пісторіус також підтвердив наявність рішення про передачу Україні 4 тисячі ШІ-дронів.
«Це дуже важливий «актив» для ЗСУ не лише для того, щоби захищатися, але й атакувати російську логістику... Це, звісно, не змінить правила гри, але надасть перевагу Україні», - переконаний він.
Що стосується перспектив передачі німецької далекобійної зброї, то тут Німеччина не змінила своєї позиції.
«Ми не змінили нашу лінію, це інші міняють свої лінії. Що законно - кожен вирішує за себе. У питанні Taurus ми говоримо про систему, що суттєво відрізняється від усіх інших, які використовуються в Україні», - заявив Пісторіус, додавши, що «ніхто не хоче ставати стороною війни».
З приводу 1000 днів російської війни проти України німецький міністр підкреслив, що Путін надалі посилює ескалацію, що підтверджує, зокрема, недільна повітряна атака, яка стала наймасштабнішою за останній час та була спрямована проти цивільної інфраструктури.
«Цілком очевидно, що це атака з метою так послабити енергетичну інфраструктуру, щоби зима стала особливим випробуванням для українського населення. Йдеться про терор, про створення страху та невпевненості», - зауважив міністр.
Він також зазначив, що Москва погрожує за кожної можливості США та іншим партнерам у Європі «наслідками» в разі продовження підтримки Києва, і нагадав також про те, що Росія залучила 10 тисяч північнокорейських солдатів, що стало новим виміром у цій війні.
«А це нічого не змінить: Україна може й надалі розраховувати на підтримку ЄС, європейських союзників по НАТО», - запевнив Пісторіус.
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