Нові дрони з Німеччини: за що їх прозвали «міні-Таурус»?

За інформацією видання BILD, німецький стартап Helsing, який спеціалізується на дронах, що керуються за допомогою штучного інтелекту, у вересні 2024 року підписав з міністерством оборони України контракт на постачання чотирьох тисяч ударних безпілотників. Neue Züricher Zeitung повідомляє, що виробництво здійснює українська компанія у партнерстві з німцями. Закупівля для ЗСУ фінансуватиметься коштом з німецького бюджету. Поставки для Збройних сил України очікуються, починаючи від грудня, по кількасот штук на місяць. Випробування дронів на фронті щойно завершилися, однак, їхнє вдосконалення триватиме, як зазначається, у процесі використання "у польових умовах". Йдеться про одноразові дрони-камікадзе, начинені вибухівкою.

У чому відмінність від звичайних дронів-камікадзе?

Зазвичай дрони-камікадзе, які вже стали стандартним ударним засобом на полі бою, є вразливими до протидії із застосуванням засобів радіоелектронної боротьби. Нерідко противнику вдається нівелювати роботу дронів, створивши радіоперешкоди: безпілотники втрачають зв'язок з оператором або збиваються з курсу хибними координатами і в результаті падають, не долетівши до цілі. Дрони від Helsing орієнтуються на місцевості, використовуючи штучний інтелект і можуть продовжувати рух до заданої цілі навіть у разі втрати зв'язку. Саме за це їх у фахових колах вже охрестили "міні-Таурусами", адже німецькі крилаті ракети Taurus, які уряд Німеччини досі відмовляється надати Україні, так само відрізняються стійкістю автономних систем наведення в умовах радіоелектронної боротьби.

"Безпілотник сам дивиться на місцевість, розпізнає за рахунок багатьох тисяч орієнтирів, де саме він знаходиться і допомагає таким чином оператору тримати курс навіть у поганих погодних умовах або у місцевості, в якій знищена забудова. Коли ціль знайдена, оператор її підтверджує, а далі дрон сам на неї наводиться", - цитує BILD слова одного з фахівців, обізнаних з випробуваннями новітнього безпілотника. За словами співробітника видання, самонаведення є влучним навіть в умовах придушення радіочастот.

За інформацією Neue Züricher Zeitung, відмінність між ракетою Taurus і "міні-Таурусом" полягає у тому, що ракета програмується перед запуском на конкретну статичну ціль. Натомість новітній дрон використовує штучний інтелект для розпізнавання цілей вже у польоті - дрон запрограмований, зокрема, на ідентифікацію російської військової техніки. Штучний інтелект надає дрону перевагу навіть у порівнянні з такими потужними західними засобами ураження як РСЗВ Himars, адже росіяни з перебігом війни навчилися не лише глушити радіочастоти, але й створювати перешкоди для супутникової навігації GPS.