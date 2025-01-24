Два модулі Арктик LNG 2 «після 10-місячної одіссеї» повернулися в Китай через санкції

Китайське судно Wei Xiao Tian Tian Si не змогло доставити до Росії два великі модулі (кожен вагою понад 12 000 тонн), призначені для третьої черги флагманського газового проєкту російської компанії "Новатек" - Арктик LNG 2. Про це пише галузеве видання gCaptain.

Модулі планувалося привезти до російської верфі у селі Білокам'янка, але через санкції доставлення не відбулося.

Наприкінці березня 2024 року судно Wei Xiao Tian Tian Si завантажило модулі в Китаї, звідти воно вирушило в Північну Атлантику через Південну Африку, а потім різко розвернулося біля Фарерських островів Данії у липні 2024 року та попливло назад.

Таким чином, "після 10-місячної одіссеї" судно зрештою повернулося до Китаю, так і не розвантаживши обладнання, пише видання.

Модулі будуть тимчасово складовані на території Китаю. Компанія-виробник Wison New Energies не оприлюднила чітких планів щодо цих модулів та чотирьох інших, що залишилися на суднобудівному заводі.

США наклали санкції на завод Wison, що ускладнює будь-які подальші дії з обладнанням.