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«Він розумний хлопець»: Трамп заявив, що зв'яжеться з Кім Чен Ином
12:13 24.01.2025 |
Американський президент Дональд Трамп заявив, що він планує відновити співпрацю з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином після того, як ці двоє налагодили робочі стосунки під час першого терміну Трампа.
Про це він сказав у інтерв'ю Fox News, пише "Європейська правда".
Трамп згадав, що мав гарні стосунки з Кім Чен Ином під час свого першого терміну.
"Я йому подобався, і я з ним ладнав", - зазначив він.
На запитання журналіста, чи зв'яжеться американський президент знову із північнокорейським лідером, Трамп відповів ствердно.
"Я знову зв'яжуся з ним", - сказав республіканець.
Трамп також стверджує, що північнокорейський диктатор "не релігійний фанатик" та "розумний хлопець".
Під час першого президентського терміну Дональд Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні - тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.
Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".
Нині Пхеньян, як відомо, активно постачає Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України.
Після листопадових виборів у 2024 році ЗМІ писали, що оточення Трампа обговорює можливість прямих переговорів з Кім Чен Ином, що, як вважається, може знизити рівень ризику збройного конфлікту на Корейському півострові.
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