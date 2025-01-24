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АНАЛІТИКА

«Він розумний хлопець»: Трамп заявив, що зв'яжеться з Кім Чен Ином

 

Американський президент Дональд Трамп заявив, що він планує відновити співпрацю з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином після того, як ці двоє налагодили робочі стосунки під час першого терміну Трампа.

Про це він сказав у інтерв'ю Fox News, пише "Європейська правда".

Трамп згадав, що мав гарні стосунки з Кім Чен Ином під час свого першого терміну.

"Я йому подобався, і я з ним ладнав", - зазначив він.

На запитання журналіста, чи зв'яжеться американський президент знову із північнокорейським лідером, Трамп відповів ствердно.

"Я знову зв'яжуся з ним", - сказав республіканець.

Трамп також стверджує, що північнокорейський диктатор "не релігійний фанатик" та "розумний хлопець".

Під час першого президентського терміну Дональд Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні - тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.

Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".

Нині Пхеньян, як відомо, активно постачає Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України.

Після листопадових виборів у 2024 році ЗМІ писали, що оточення Трампа обговорює можливість прямих переговорів з Кім Чен Ином, що, як вважається, може знизити рівень ризику збройного конфлікту на Корейському півострові.
 

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