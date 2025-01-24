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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Тайванські інвестори придбали рекордні обсяги американських активів у 2024 році
13:27 24.01.2025 |
Роздрібні торговці Тайваню купили чисту рекордну суму американських активів минулого року, оскільки домогосподарства виходять за рамки традиційних страхових продуктів у пошуках більш високих прибутків.
Про це пише Bloomberg.
Роздрібні інвестори придбали близько 105,5 млрд тайванських доларів (3,2 млрд доларів) в американські акції, біржові фонди та облігації у 2024 році, що є історичним максимумом, згідно з даними Тайванської асоціації цінних паперів.
Притоки тайванських інвестицій у три американські активи також досягли рекордних рівнів минулого року.
Переорієнтація на іноземні інструменти відбувається і в інших частинах Азії. В Японії попит роздрібних інвесторів на іноземні акції тисне на єну, додаючи до ризиків зниження, спричинених митами Дональда Трампа та великим розривом у процентних ставках зі США.
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