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АНАЛІТИКА

Тайванські інвестори придбали рекордні обсяги американських активів у 2024 році

 

Роздрібні торговці Тайваню купили чисту рекордну суму американських активів минулого року, оскільки домогосподарства виходять за рамки традиційних страхових продуктів у пошуках більш високих прибутків.

Про це пише Bloomberg.

Роздрібні інвестори придбали близько 105,5 млрд тайванських доларів (3,2 млрд доларів) в американські акції, біржові фонди та облігації у 2024 році, що є історичним максимумом, згідно з даними Тайванської асоціації цінних паперів.

Притоки тайванських інвестицій у три американські активи також досягли рекордних рівнів минулого року.

Переорієнтація на іноземні інструменти відбувається і в інших частинах Азії. В Японії попит роздрібних інвесторів на іноземні акції тисне на єну, додаючи до ризиків зниження, спричинених митами Дональда Трампа та великим розривом у процентних ставках зі США.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Тайвань
 

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