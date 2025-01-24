Трамп «волів би» не вводити мита на Китай, але продовжує загрожувати – Reuters

Президент Дональд Трамп заявив, що віддав би перевагу уникненню введення мит на Китай. Це його черговий м'який сигнал щодо другої за величиною економіки світу, попри те, що він продовжує погрожувати масштабними діями.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"У нас є один дуже потужний інструмент проти Китаю, і це мита, яких вони не хочуть", - сказав Трамп в інтерв'ю ведучому Fox News Шону Ганніті, яке транслювалося у США в четвер. "І я б волів не використовувати цей інструмент. Але це величезна перевага над Китаєм".

Трамп часто використовував мита як загрозу - як проти союзників, так і супротивників, обіцяючи, що додаткові надходження з них допоможуть фінансувати внутрішні пріоритети США.

На другий день свого перебування на посаді він погрожував запровадити 10% мита на Китай уже з 1 лютого через те, що країна дозволяє фентанілу «заливати» Америку.

Ринки сприйняли позитивно той факт, що Трамп не запровадив мита на Китай у перші дні свого президентства, а його останні погрози виглядали м'якшими, ніж торік.

Під час передвиборчої кампанії республіканець навіть пропонував ввести додаткові мита на рівні близько 60%, що, за словами економістів, могло б зруйнувати торгівлю США з економікою Китаю, яка значною мірою залежить від експорту.

Після останніх заяв Трампа юань продовжив зростання, піднявшись на 0,6% як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Китайські акції також зросли: базовий індекс CSI 300 завершив день із приростом у 0,8%.

"Ринки зараз, ймовірно, зменшать ставки на мита", - сказала Фіона Лім, старший стратег Malayan Banking Bhd. "Трамп продовжує займати більш м'яку позицію щодо Китаю".

З моменту вступу на посаду республіканець надав китайському додатку TikTok відстрочку від негайної заборони в США і применшував занепокоєння щодо національної безпеки платформи.

Він погрожував Китаю нижчими тарифами, ніж Канаді та Мексиці, а також запросив віцепрезидента Хань Чжена на свою інавгурацію - вперше високопосадовець Китаю був свідком присяги президента США.

У Трампа є причини уникати загострення відносин із Пекіном на початку торговельних переговорів, адже він намагається переконати президента Росії Володимира Путіна - тісного дипломатичного партнера Сі Цзіньпіна - припинити війну в Україні. "Китай має великий вплив на цю ситуацію", - сказав Трамп під час відеозвернення в четвер до Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила на регулярному брифінгу в Пекіні в п'ятницю, що між США і Китаєм існує "величезна кількість спільних інтересів". "Обидві сторони повинні посилити діалог і консультації", - додала вона.