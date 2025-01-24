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АНАЛІТИКА

Для України членство в ОЕСР не менш важливе, ніж членство в ЄС і НАТО - Жовква

 

Україна твердо налаштована рухатися шляхом впровадження реформ для набуття членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що є не менш важливе ніж членство в НАТО й ЄС, заявив заступник голови Офіса президента Ігор Жовква під час зустрічі з директором з питань країн Євразії ОЕСР Вільямом Томсоном.

Як повідомляє пресслужба президента, Жовква зауважив, що вже зараз Україна напрацьовує концепцію розвитку економіки після закінчення війни.

"Україна відкрита до запуску виробництва інноваційної продукції з високою доданою вартістю. Наша держава має стати високотехнологічною країною, привабливою для іноземних інвесторів, з надійним інвестиційним кліматом. Україна твердо налаштована рухатися шляхом впровадження усіх необхідних реформ для досягнення цієї мети, а також для набуття членства в ОЕСР, яке є не менш важливим, ніж членство в ЄС і НАТО", - цитує пресслужба президента слова Жовкви.

Також під час зустрічі Томсон акцентував суттєвий прогрес України у сфері боротьби з корупцією, зокрема ухвалення Верховною Радою необхідного законодавства, що дало України змогу стати учасником Робочої групи ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях.

"Також Вільям Томсон відзначив успішну реалізацію реформ у сфері економіки попри російську агресію. Це одна з передумов членства нашої держави в ОЕСР", - повідомляється на сайті президента.

Жовква подякува ОЕСР за важливу роботу та за підготовку документа щодо оцінки економічної ситуації в Україні та відзначення прогресу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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