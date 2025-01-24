ЗМІ: посли ЄС погодили зупинку безвізу для дипломатичних паспортів громадян Грузії

Посли Європейського Союзу у п'ятницю вранці погодили призупинити безвіз для грузинських дипломатичних паспортів.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Цей крок є відповіддю на репресії грузинської влади проти мирних протестувальників, політиків і незалежних ЗМІ, які почалися після того, як 28 листопада влада оголосила, що не буде прагнути до відкриття переговорів з ЄС до кінця 2028 року.

"Посли ЄС сьогодні вранці дали зелене світло призупиненню безвізового режиму для грузинських дипломатичних паспортів. Міністри закордонних справ затвердять це в понеділок", - повідомив Джозвяк.

Він додав, що на понеділковій зустрічі Угорщина і Словаччина голосуватимуть проти, але це не матиме значення, оскільки для ухвалення рішення потрібна кваліфікована більшість.

У Єврокомісії раніше наголосили, що рішення не матиме негативного впливу на контакти між людьми, оскільки громадяни Грузії, які є власниками звичайних паспортів, продовжуватимуть користуватися звільненням від візового режиму під час короткострокових поїздок до ЄС.