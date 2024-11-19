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Банки Китаю стали масово блокувати рахунки російським компаніям за підсанкційними юридичними адресами
15:59 19.11.2024 |
Російські компанії зіткнулися з блокуванням рахунків у великих банках Китаю через те, що їхні юридичні адреси збігаються з адресами організацій, що знаходяться під санкціями.
Про це повідомили юристи та фахівці, які спеціалізуються на розрахунках з Китаєм, передає The Moscow Times.
За їхніми словами, подібні обмеження останнім часом стали набувати масового характеру.
Зокрема, активно блокують рахунки великі банки - Bank of China та Chouzhou Commercial. До їхніх "чорних списків" потрапила одна з адрес масової реєстрації юросіб у Туреччині, а також близько 10 адрес у Гонконгу.
Під обмеження потрапила і щонайменше одна адреса на території Росії. Це призвело до того, що наразі Bank of China проводить перевірку не тільки адреси компанії, яка має ту саму адресу з підсанкціонною фірмою, а й перевіряється її назва, вид діяльності та гендиректор. На час перевірки використання рахунків обмежене.
Міжнародна практика виходить з того, що знаходження компанії за однією адресою з підсанкціонною особою є небезпечною ознакою, і контрагенту потрібно провести перевірку, щоб переконатися, що насправді ця компанія не діє на користь обтяженої санкціями особи.
Зазначається, що потрапляння адреси компанії до "чорного списку" - це досить серйозна проблема, яка може спричинити не лише складнощі з безперебійною роботою рахунку, а й призвести до його закриття.
Гравці на ринку заявляють, що для зняття обмежень компанії необхідно змінити адресу, однак і це може не допомогти. Оскільки, якщо припустити, що компанія справді має зв'язок із підсанкційною особою, то зміна адреси жодним чином її не усуне, а тому не можна виключати, що банк не прибере компанію із "чорного списку".
У разі якщо зміна адреси неможлива, доведеться довести банку, що інформація про накладені санкції не пов'язана з компанією-клієнтом, проте це може зайняти суттєву кількість часу.
Проблеми з платежами
Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та забезпечення поставок російському військово-промисловому комплексу.
Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати "брудні" юані з Росії.
Наприкінці вересня стало відомо, що Киргизстан перекрив канал для транзитних платежів з Росії за товари з Європи та Китаю.
Наприкінці серпня повідомлялося, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів.
Близьке до уряду РФ джерело підтвердило, що китайські державні банки "масово" припиняють операції з Росією, через це затримуються платежі на мільярди юанів.
До того стало відомо, що китайські експортери припинили поставляти продукцію до Росії без попередньої оплати.
Перед тим невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено.
Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.
Російські банкіри своєю чергою визнали, що проблема з міжнародними розрахунками - це надовго.
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