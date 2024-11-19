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АНАЛІТИКА

Данія виділить 1 млрд данських крон на оборонну промисловість України

 

Данія виділить 1 млрд данських крон (близько $96 млн) на українську оборонну промисловість.

Про це на пресконференції в Україні заявила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, цитує суспільний мовник DR, передає "Європейська правда".

Фредеріксен перебуває із візитом в Україні 19 листопада.

Цього ж дня вона оголосила на пресконференції із президентом Володимиром Зеленським про виділення 1 млрд данських крон (близько $96 млн) на українську оборонну промисловість.

"Ми можемо мати мир в Європі лише тоді, коли зможемо себе захистити", - заявила вона.

Як передає суспільний мовник, Фредеріксен також закликала інші європейські країни наслідувати приклад Данії та пожертвувати більше грошей Україні.

Журналісти зазначили, що гроші надходять з Данського фонду для України і підуть на виробництво української зброї.

Нагадаємо, у червні Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю північноєвропейською державою озброєння та техніки в українських виробників. Данія стала першою країною, яка пішла на такий крок.

Нещодавно Міністерство оборони України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України уклали низку імплементаційних угод з Міноборони Данії на суму близько 535 млн євро.
Ключові теги: Данія
 

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