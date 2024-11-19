Путіну бракує грошей на війну: Росіянам різко підвищать штрафи за порушення правил дорожнього руху

Російський уряд готується підвищити штрафи за порушення правил дорожнього руху з 1 січня 2025 року.

Це випливає із проєкту поправок до Кодексу про адміністративні правопорушення, передає The Moscow Times.

Згідно з документом, штраф за порушення правил застосування ременів безпеки буде збільшено з 1000 до 1500 руб., а за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння або передачу права на керування - з 30 тис. до 45 тис. руб.

Також зміниться діапазон штрафів за перевищення швидкості: замість нинішніх 500-5000 руб. буде 750-7500 руб. Діапазон штрафів за недотримання вимог дорожніх знаків або розмітки збільшиться з 500-5000 руб. до 750-7500 руб.

Штрафи планується підняти також за порушення правил буксирування чи перевезень вантажів, порушення правил руху великогабаритного транспортного засобу та за заподіяння легкої чи середньоїшкоди здоров'ю при порушенні правил дорожнього руху.

Поправки передбачають не лише зростання штрафів, а й зменшення "знижки" за їх оплату у визначений термін. На даний момент при порушенні більшості правил дорожнього руху автовласник протягом 20 днів може заплатити лише 50% штрафу.

Після ухвалення змін доведеться платити 75% від штрафу, але термін пільгової оплати зросте до 30 днів.

Штрафи будуть підвищені за "найпопулярнішими" у порушників статтями КоАП. Так, на 500-рублеві штрафи за перевищення швидкості на 20-40 км/год припадає 73% із них.

Водночас, як зазначається, штрафи в Росії переглядалися з 2013 року, а накопичена інфляція за цей час становила 70%, і з урахуванням діючих знижок сума штрафу стає настільки малою, що не викликає серйозних наслідків для порушників.

Зібрані зі штрафів кошти спрямовуються до бюджетів російських регіонів, а частину грошей від підвищення планується вкладати у розвиток дорожньої інфраструктури.

Як Росія шукає гроші на війну

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету, або 10,7 трлн руб., що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд руб.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн руб., або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Наприкінці жовтня стало відомо, що влада Росії готується різко підвищити акцизи на нафтопродукти, щоб наповнити федеральний бюджет, який наступного року має пережити новий рекорд військових витрат. Так, Держдума РФ затвердила законопроєкт про збільшення акцизів на бензин на 14%, а на дизпальне - на 16% - утричі більше, ніж передбачено редакцією Податкового кодексу (+4,7%).

До того уряд Росії разом із рекордним збільшенням військових видатків переглянув прогноз підвищення тарифів на комунальні послуги для населення: наступного року вони зростуть вдвічі більше, ніж планувалося раніше.

Перед тим стало відомо, що в Росії хочуть щороку піднімати плату за обслуговування житлових будинків.

У середині липня президент РФ Владімір Путін підписав закон про підвищення податків для росіян та місцевого бізнесу з 2025 року.

Зокрема, закон передбачає запровадження прогресивної шкали оподаткування податком на доходи фізичних осіб за ставками від 13% до 22%, а також підвищення податку на прибуток для бізнесу з 20% до 25%. Це підвищення податків стане найбільшим у XXI столітті.