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Ракета КНДР упала в особой экономической зоне Японии, Токио с этим не смирится - Абэ
09:27 29.11.2017 |
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал последний ракетный пуск КНДР "насильственным актом" и подчеркнул, что японская сторона не намерена с этим мириться.
"Мы никогда не отступим перед лицом любых провокационных действий. Мы доведем наше давление (на Северную Корею - ИФ) до максимальной степени", - сказал глава правительства журналистам после сообщений о проведенном КНДР в ночь на среду новом испытании баллистической ракеты.
Он отметил, что Япония "в полной мере отслеживала" полет ракеты, которая упала в 210 км от японского побережья в особой экономической зоне Японии.
Премьер добавил, что Северная Корея своими действиями игнорирует "единую сильную волю (мирового сообщества - ИФ) к мирному решению" проблемы Корейского полуострова.
С.Абэ, выступая в парламенте, сообщил, что обсудил ракетный пуск КНДР с президентом США Дональдом Трампом и завил, что Китай в целом выполняет свои обязательства по соблюдению санкций в отношении Пхеньяна в соответствии с резолюциями СБ ООН.
Генеральный секретарь японского кабинета министров позднее сообщил, что в ходе телефонной беседы лидеров Японии и США не затрагивался вопрос о мерах военного воздействия на Северную Корею.
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