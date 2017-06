Саудовский король сменил престолонаследника, назначив сына - Мухаммеда бен Салмана

Мухаммеда бен Салмана ас-Сауд

Король Саудовской Аравии Салман в среду объявил своего 31-летнего сына Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда кронпринцем, поставив его первым в списке престолонаследников, сообщает AP.

До этого первым в очереди на саудовский престол был брат короля и дядя нынешнего кронпринца - Мухаммед бен Найеф бен Абдул-Азиз, занимавший посты главы МВД и заместителя премьер-министра.

Агентство отмечает, что до того, как Салман в январе 2015 года стал королем, принц Мухаммед был мало известен саудовцам. Когда сам Салман был кронпринцем, Мухаммед возглавлял его двор.

До настоящего времени в руководстве Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман уже контролировал оборону, нефтяную и экономическую сферы. Его назначение поддержал 31 из 34 членов Совета присяги, в который входят старейшины династии Саудитов.

Мухаммед бен Салман сохранил пост министра обороны и был назначен заместителем премьер-министра.

Ранее в интервью западным агентствам Мухаммед бен Салман неоднократно говорил, что намерен избавить страну от нефтяной зависимости, существенно диверсифицировав экономику. Он и его советники, которые имеют западное образование и опыт работы в крупных международных организациях, включая Всемирный банк, стоят за комплексной стратегией подготовки страны к постнефтяной эре - Vision for the Kingdom of Saudi Arabia 2030, включающей создание крупнейшего госфонда благосостояния в мире и IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco.

Как отмечает агентство Bloomberg, Мухаммед бен Салман является ключевой фигурой в нынешнем противостоянии Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока с Катаром. В качестве министра обороны он также курирует войну в Йемене против проиранских повстанцев - хуситов.