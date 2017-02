Qatar Petroleum планирует объединить два нефтехимических подразделения в рамках консолидации бизнеса. Четвертый по величине в мире производитель нефти и природного газа стремится сократить расходы на внутренние операции и расширить присутствие на международном рынке, сообщает Bloomberg.

Государственная компания объединит операции Qatar Vinyl Co., входящей в Mesaieed Petrochemical Holding Co., и Qatar Petrochemical Co., подразделения Industries Qatar QSC. Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, Qatar Petroleum принадлежит 74,2% Mesaieed и 51% Industries Qatar. Акции обеих компаний торгуются на Фондовой бирже Катара.

Акционеры "получат прямую выгоду от этой интеграции, поскольку она сокращает операционные расходы и повышает рентабельность обеих компаний", заявил главный исполнительный директор Qatar Petroleum Саед Шерида Аль Кааби. Слияние начнется в марте и будет завершено в этом году, сообщила компания.

Qatar Petroleum, крупнейший в мире производитель сжиженного природного газа, в этом году также объединяет два подразделения СПГ: Qatar Liquefied Gas Co. и Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Компания сократила тысячи рабочих мест в 2015 г. и взяла на себя руководство подразделением иностранных инвестиций Qatar Petroleum International.

Катар использует консолидацию как инструмент снижения расходов, поскольку цены на нефть снизились вдвое с 2014 г. Не менее четырех министерств были объединены, а Катарский инвестиционный фонд (Qatar Investment Authority, QIA) объединяет $100 млрд инвестиций в местные компании в новое подразделение, сообщали в мае источники, знакомые с ситуацией. Masraf Al Rayan QSC, Barwa Bank QSC и International Bank of Qatar QSC заявили в декабре, что ведут переговоры о создании крупнейшего в стране банка, работающего по шариату.

Аналогичные меры приняли соседние Объединенные Арабские Эмираты, где National Bank of Abu Dhabi и First Gulf Bank в прошлом году договорились о слиянии. Mubadala Development Co. и International Petroleum Investment Co., два крупнейших суверенных фонда в Абу-Даби, также решили объединить операции.