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АНАЛІТИКА

Уряд ФРН планує прискорити та спростити оборонні закупівлі

 

Уряд Німеччини має намір прискорити процедури закупівлі зброї та оборонного обладнання для Бундесверу, щоб забезпечити країні можливість протистояти будь-яким загрозам з боку Росії. Про це повідомляє у суботу, 28 червня, інформаційна агенція dpa з посиланням на проєкт нового закону, з яким вона ознайомилася.

Головною метою законопроєкту є забезпечення "прискорення та спрощення всіх закупівель для Бундесверу", цитує газета Handelsblatt джерела у міністерських колах.

Згідно з документом, певні термінові контракти більше не повинні виставлятися на тендер на європейському рівні в майбутньому, а лише на національному рівні, що має заощадити час.

Також має бути можливість укладати контракти після тендерів, навіть якщо учасник торгів, який не виграв тендер, подає до суду. Досі процедурні питання в деяких випадках затримували закупівлю зброї на роки, наголошує dpa.

Проєкт закону також передбачає, що законодавці можуть ініціювати процедуру закупівлі, навіть якщо фінансування ще не забезпечено. Крім того, послаблюються певні вимоги до документації, щоб зменшити бюрократичне навантаження.

В НАТО погодилися збільшити оборонні видатки

Наприкінці каденції попереднього уряду - 18 березня 2025 року - Бундестаг ухвалив фінансовий пакет, який послабив "боргове гальмо" для видатків на оборону і для потреб федеральних земель. Крім того, було погоджене виділення 500 мільярдів євро для спеціального інфраструктурного фонду.

Фактично ці дії є частиною тренду серед європейських країн до переозброєння та посилення власних збройних сил. На останньому саміті НАТО у Гаазі країни-члени Північноатлантичного альянсу погодились збільшити власні видатки на оборонні й безпекові потреби до п'яти відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП) до 2035 року.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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