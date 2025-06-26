Reuters: Роботаксі Tesla виїжджають на зустрічну смугу і висаджують людей посеред дороги

Перше публічне тестування роботаксі Tesla в місті Остін (штат Техас) виявило численні помилки у керуванні протягом перших кількох днів. Про це пише Reuters.

Відео, опубліковані учасниками тестування, показали, як автомобілі виїжджають на зустрічну смугу, раптово гальмують без причини, зупиняються на перехрестях або висаджують пасажирів посеред дороги.

Агентство Reuters змогло підтвердити щонайменше 11 відео із проблемами роботаксі Tesla.

Жодна з ситуацій не призвела до ДТП, але експерти з безпеки вже назвали побачене тривожним.

"Я не очікував такої кількості відео з проблемним водінням першого ж дня", - зазначив професор Філіп Купман з Університету Карнегі-Меллона.

Tesla не прокоментувала ситуацію. Влада міста заявила, що знає про усі потенційно небезпечні випадки компанії та працює з поліцією, щоб гарантувати безпечну взаємодію з роботаксі.

Для роботаксі Tesla використовує електрокари Model Y із новим програмним забезпеченням. У салоні поки що присутні інженери-наглядачі, які можуть втрутитися в разі небезпеки.

Наразі послуга доступна лише обмеженій групі користувачів і діє на невеликій території Остіну. Раніше Ілон Маск заявляв, що вже наступного року мільйони Tesla працюватимуть повністю автономно.