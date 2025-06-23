Tesla запустила тестування роботаксі в Техасі

Tesla офіційно розпочала тестування роботаксі в Остіні, штат Техас. Кілька автономних авто без водія почали перевозити пасажирів за гроші - уперше для компанії. Генеральний директор Tesla Ілон Маск оголосив про "запуск роботаксі" у соцмережі X і назвав цю подію "завершенням десятирічної важкої роботи".





У тестуванні беруть участь приблизно 10 автомобілів Tesla, кожен з яких перевозить пасажирів на передньому сидінні під наглядом "монітора безпеки" у вигляді людини. На старті сервіс доступний лише за запрошеннями. На жаль, компанія поки не оголосила дату загального запуску сервісу.

Відео поїздок вже поширюють у соцмережах інфлюенсери. Наприклад, блогер Соєр Меррітт показав, як викликав роботаксі через спеціальний застосунок Tesla й дістався до ресторану. Ціна поїздки склала символічні $4,20.





Фахівці зазначають, що навіть у разі технічного успіху Tesla попереду чекають серйозні виклики. Як пише Reuters, посилаючись на слова професора Філіпа Купмана з Університету Карнегі-Меллон, розвиток ринку роботаксі у США може тривати роками або навіть десятиліттями. Купман підкреслює, що запуск тесту - це лише "кінець початку".

Напередодні тестування у Техасі ухвалили новий закон для регулювання автономного транспорту. Закон, підписаний губернатором-республіканцем Ґреґом Ебботтом, набуде чинності 1 вересня й вимагає від компаній отримувати спеціальні дозволи для експлуатації безпілотного транспорту. Він також дозволяє владі анулювати дозволи у разі загрози безпеці та вимагає надати інструкції для служб порятунку щодо роботи з автономними авто.

Крім того, автомобілі повинні мати принаймні четвертий рівень автономності - тобто вміти рухатися без водія у певних умовах. Tesla заявила, що прагне зробити сервіс безпечним: автомобілі працюватимуть лише у деяких районах, уникатимуть складних розв'язок, не перевозитимуть пасажирів молодше 18 років і не виїжджатимуть у погану погоду.

Tesla також виділяється на тлі конкурентів, як-от Waymo чи Cruise, тому що розраховує лише на камери без дорожчих систем LiDAR або Radar. Маск вважає, що такий підхід знижує витрати й водночас забезпечує безпеку. Але це викликає дискусії, адже більшість компаній у цій сфері додають кілька типів сенсорів для надійності.

Отже, запуск роботаксі у Техасі - важливий, але лише початковий крок. Tesla ще має розв'язати чимало технічних, юридичних і комерційних проблем, перш ніж автономний транспорт стане звичним явищем.