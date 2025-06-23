Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Tesla запустила тестування роботаксі в Техасі

14:33 23.06.2025 |

Транспорт

Tesla запустила тестування роботаксі в Техасі

 

Tesla офіційно розпочала тестування роботаксі в Остіні, штат Техас. Кілька автономних авто без водія почали перевозити пасажирів за гроші - уперше для компанії. Генеральний директор Tesla Ілон Маск оголосив про "запуск роботаксі" у соцмережі X і назвав цю подію "завершенням десятирічної важкої роботи".


У тестуванні беруть участь приблизно 10 автомобілів Tesla, кожен з яких перевозить пасажирів на передньому сидінні під наглядом "монітора безпеки" у вигляді людини. На старті сервіс доступний лише за запрошеннями. На жаль, компанія поки не оголосила дату загального запуску сервісу.

Tesla запустила тестування роботаксі в Техасі

 

Відео поїздок вже поширюють у соцмережах інфлюенсери. Наприклад, блогер Соєр Меррітт показав, як викликав роботаксі через спеціальний застосунок Tesla й дістався до ресторану. Ціна поїздки склала символічні $4,20.


Фахівці зазначають, що навіть у разі технічного успіху Tesla попереду чекають серйозні виклики. Як пише Reuters, посилаючись на слова професора Філіпа Купмана з Університету Карнегі-Меллон, розвиток ринку роботаксі у США може тривати роками або навіть десятиліттями. Купман підкреслює, що запуск тесту - це лише "кінець початку".

Напередодні тестування у Техасі ухвалили новий закон для регулювання автономного транспорту. Закон, підписаний губернатором-республіканцем Ґреґом Ебботтом, набуде чинності 1 вересня й вимагає від компаній отримувати спеціальні дозволи для експлуатації безпілотного транспорту. Він також дозволяє владі анулювати дозволи у разі загрози безпеці та вимагає надати інструкції для служб порятунку щодо роботи з автономними авто.

Крім того, автомобілі повинні мати принаймні четвертий рівень автономності - тобто вміти рухатися без водія у певних умовах. Tesla заявила, що прагне зробити сервіс безпечним: автомобілі працюватимуть лише у деяких районах, уникатимуть складних розв'язок, не перевозитимуть пасажирів молодше 18 років і не виїжджатимуть у погану погоду.

Tesla також виділяється на тлі конкурентів, як-от Waymo чи Cruise, тому що розраховує лише на камери без дорожчих систем LiDAR або Radar. Маск вважає, що такий підхід знижує витрати й водночас забезпечує безпеку. Але це викликає дискусії, адже більшість компаній у цій сфері додають кілька типів сенсорів для надійності.

Отже, запуск роботаксі у Техасі - важливий, але лише початковий крок. Tesla ще має розв'язати чимало технічних, юридичних і комерційних проблем, перш ніж автономний транспорт стане звичним явищем.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Tesla
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8702
  0,0367
 0,09
EUR
 1
 48,0209
  0,1797
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4584  0,15 0,37 42,1304  0,15 0,36
EUR 47,8380  0,18 0,37 48,6480  0,19 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,01 0,02 41,8700  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес