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АНАЛІТИКА

Німеччина та Ізраїль планують створити «кіберкупол»

 

Німеччина має намір створити спільний німецько-ізраїльський центр кібердосліджень та поглибити співпрацю між розвідувальними та безпековими органами двох країн.

Про це заявив у неділю міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт, передає Reuters.

Добріндт, якого минулого місяця призначив новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прибув до Ізраїлю в суботу.

"Військова оборона сама по собі не є достатньою для цього поворотного моменту в безпеці. Значне вдосконалення цивільної оборони також є необхідним для зміцнення наших загальних оборонних можливостей", - заявив Добріндт під час візиту до Ізраїлю, як повідомляє німецька газета Bild.

Згідно з повідомленням Bild, Добріндт окреслив п'ятипунктний план, спрямований на створення так званого "кіберкупола" для Німеччини в рамках її стратегії кіберзахисту.
За матеріалами: Економічна правда
 

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