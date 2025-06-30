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Німеччина та Ізраїль планують створити «кіберкупол»
12:18 30.06.2025 |
Німеччина має намір створити спільний німецько-ізраїльський центр кібердосліджень та поглибити співпрацю між розвідувальними та безпековими органами двох країн.
Про це заявив у неділю міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт, передає Reuters.
Добріндт, якого минулого місяця призначив новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прибув до Ізраїлю в суботу.
"Військова оборона сама по собі не є достатньою для цього поворотного моменту в безпеці. Значне вдосконалення цивільної оборони також є необхідним для зміцнення наших загальних оборонних можливостей", - заявив Добріндт під час візиту до Ізраїлю, як повідомляє німецька газета Bild.
Згідно з повідомленням Bild, Добріндт окреслив п'ятипунктний план, спрямований на створення так званого "кіберкупола" для Німеччини в рамках її стратегії кіберзахисту.
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