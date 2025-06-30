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Сенатор Грем анонсував ухвалення своїх санкцій проти РФ у липні
08:45 30.06.2025 |
Ініціатор законопроєкту із санкціями проти Росії за торгівлю нафтою, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Дональд Трамп підтримав їхнє ухвалення в Конгресі.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він розповів в ефірі ABC News.
Грем стверджує, що в питанні санкцій проти Росії є "великий прорив", і під час гри в гольф у суботу Трамп уперше сказав йому, що "настав час діяти - рухати ваш законопроєкт уперед".
"Наступного дня після липневої перерви (в роботі Конгресу, завершується 6 липня. - Ред.) ми ухвалимо законопроєкт", - стверджує він.
Американський сенатор висловив упевненість, що президент США підпише ухвалений законопроєкт про санкції.
Як відомо, сенатор Грем, його колега-демократ Річард Блументаль і ще 80 співавторів, подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир'я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.
"Він дозволить президенту запровадити мита проти Китаю, Індії та інших країн, щоб змусити їх припинити підтримувати військову машину Путіна і змусити його сісти за стіл переговорів", - сказав Грем.
Проєкт має підтримку і в Палаті представників, але після його ініціювання навесні не було здійснено жодних кроків з його ухвалення.
Публічно Трамп каже, що запровадить нові санкції проти Росії "за потреби".
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