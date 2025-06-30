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АНАЛІТИКА

Сенатор Грем анонсував ухвалення своїх санкцій проти РФ у липні

 

Ініціатор законопроєкту із санкціями проти Росії за торгівлю нафтою, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Дональд Трамп підтримав їхнє ухвалення в Конгресі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він розповів в ефірі ABC News.

Грем стверджує, що в питанні санкцій проти Росії є "великий прорив", і під час гри в гольф у суботу Трамп уперше сказав йому, що "настав час діяти - рухати ваш законопроєкт уперед".

"Наступного дня після липневої перерви (в роботі Конгресу, завершується 6 липня. - Ред.) ми ухвалимо законопроєкт", - стверджує він.

Американський сенатор висловив упевненість, що президент США підпише ухвалений законопроєкт про санкції.

Як відомо, сенатор Грем, його колега-демократ Річард Блументаль і ще 80 співавторів, подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир'я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

"Він дозволить президенту запровадити мита проти Китаю, Індії та інших країн, щоб змусити їх припинити підтримувати військову машину Путіна і змусити його сісти за стіл переговорів", - сказав Грем.

Проєкт має підтримку і в Палаті представників, але після його ініціювання навесні не було здійснено жодних кроків з його ухвалення.

Публічно Трамп каже, що запровадить нові санкції проти Росії "за потреби".
Ключові теги: США, Росія
 

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