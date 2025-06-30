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У Франції новий рекорд: з початку року – 363 години від'ємних цін на електроенергію
12:26 30.06.2025 |
За перші шість місяців 2025 року гуртові ціни на електроенергію у Франції були від'ємними протягом 363 годин, тобто більше ніж 15 діб. Це уже більше, ніж за весь 2024 рік, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на дані енергетичної біржі EPEX Spot.
Це означає, що виробники електроенергії фактично доплачують за те, щоб їхню електроенергію взяли з мережі.
Аналогічна ситуація спостерігається в Німеччині та Іспанії.
Масове впровадження відновлювальних джерел енергії, особливо сонячних електростанцій, призводить до перевиробництва електроенергії у певні періоди. Коли виробляється більше електроенергії, ніж споживається, ціни падають нижче нуля.
Це добре для споживачів, але створює збитки для інвесторів і змушує часто знижувати генерацію електроенергії на атомних станціях.
З настанням спекотної погоди вищі потреби в кондиціонуванні повітря можуть призвести до того, що мережа поглине більше сонячної енергії, що може обмежити періоди від'ємних цін.
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