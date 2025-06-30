Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Франції новий рекорд: з початку року – 363 години від'ємних цін на електроенергію

 

За перші шість місяців 2025 року гуртові ціни на електроенергію у Франції були від'ємними протягом 363 годин, тобто більше ніж 15 діб. Це уже більше, ніж за весь 2024 рік, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на дані енергетичної біржі EPEX Spot.

Це означає, що виробники електроенергії фактично доплачують за те, щоб їхню електроенергію взяли з мережі.

Аналогічна ситуація спостерігається в Німеччині та Іспанії.

Масове впровадження відновлювальних джерел енергії, особливо сонячних електростанцій, призводить до перевиробництва електроенергії у певні періоди. Коли виробляється більше електроенергії, ніж споживається, ціни падають нижче нуля.

Це добре для споживачів, але створює збитки для інвесторів і змушує часто знижувати генерацію електроенергії на атомних станціях.

З настанням спекотної погоди вищі потреби в кондиціонуванні повітря можуть призвести до того, що мережа поглине більше сонячної енергії, що може обмежити періоди від'ємних цін.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7788
  0,1379
 0,33
EUR
 1
 48,9856
  0,2033
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3135  0,09 0,21 41,8988  0,09 0,22
EUR 48,4854  0,20 0,41 49,2835  0,23 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7850  0,17 0,42 41,8100  0,16 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес