У Франції новий рекорд: з початку року – 363 години від'ємних цін на електроенергію

За перші шість місяців 2025 року гуртові ціни на електроенергію у Франції були від'ємними протягом 363 годин, тобто більше ніж 15 діб. Це уже більше, ніж за весь 2024 рік, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на дані енергетичної біржі EPEX Spot.

Це означає, що виробники електроенергії фактично доплачують за те, щоб їхню електроенергію взяли з мережі.

Аналогічна ситуація спостерігається в Німеччині та Іспанії.

Масове впровадження відновлювальних джерел енергії, особливо сонячних електростанцій, призводить до перевиробництва електроенергії у певні періоди. Коли виробляється більше електроенергії, ніж споживається, ціни падають нижче нуля.

Це добре для споживачів, але створює збитки для інвесторів і змушує часто знижувати генерацію електроенергії на атомних станціях.

З настанням спекотної погоди вищі потреби в кондиціонуванні повітря можуть призвести до того, що мережа поглине більше сонячної енергії, що може обмежити періоди від'ємних цін.