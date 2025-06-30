Індонезія запропонувала США спільний інвестиційний фонд з видобутку критичних мінералів

Індонезія запропонувала США долучитися до спільного інвестиційного проєкту з видобутку критичних мінералів у межах переговорів щодо мит. Про це пише Reuters.

До проєкту планують залучити державний суверенний фонд Danantara Indonesia.

Окрім цього, Індонезія оголосила про пом'якшення обмежень на імпорт сировини й товарів, щоб зробити країну привабливішою для бізнесу.

Згідно з новою політикою, в країні буде скасовано ліцензії на імпорт для окремих товарів, а також виключено низку промислових сировинних матеріалів, зокрема пластик і хімічні продукти, з переліку обмежених для ввезення.

Міністр торгівлі Буді Сантосо зазначив, що зміни торкнуться також добрив, лісоматеріалів і пластмас.

Загалом нововведення охоплять десять груп товарів і наберуть чинності через два місяці.

Індонезія володіє великими запасами критичних мінералів, необхідних для сучасної електроніки, акумуляторів і зеленої енергетики.