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Україна пройшла скринінг законодавства у сферах транспорту і TEN-T в межах переговорів про вступ до ЄС
10:40 30.06.2025 |
Із 24 по 27 червня у Брюсселі відбувся офіційний скринінг українського законодавства за двома розділами переговорного процесу щодо членства в ЄС - «Транспорт» та «Транс'європейські транспортні мережі» (TEN-T).
Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
Звіт за підсумками скринінгу Єврокомісія представить за шість тижнів.
Протягом чотирьох днів українська сторона у Брюсселі провела 77 презентацій, присвячених відповідності законодавства у сферах автомобільного і залізничного транспорту, авіації та TEN-T (безпека, управління повітряним рухом, навчання персоналу, страхування, участь у програмі CEF (Connecting Europe Facility)), морського транспорту й антикорупційної політики.
За інформацією міністерства, для повної адаптації до права ЄС у сфері транспорту Україна має імплементувати близько 400 актів із понад 3 000 проаналізованих документів.
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