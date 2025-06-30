У Казахстані продали родовище золота китайцям за $1,2 млрд

Група компаній "Верный Капитал"оголосила про підписання угоди щодо продажу казахстанської золотодобувної компанії RG Gold китайському гірничодобувному гіганту Zijin Mining Group, передає Nur.kz. Сума угоди склала $1,2 млрд, повідомили сторони. Це найбільше придбання Zijin за останні шість років, уточнює Bloomberg.

Компанія RG Gold розробляє Райгородоцьке родовище золота. За словами продавців, за десять років інвестиційної діяльності підприємство стало одним із лідерів золотовидобувної галузі Казахстану: збудована сучасна виробнича інфраструктура, запущено нову золотовидобувну фабрику вартістю $424 млн, значно розширена ресурсна база - до 7,6 млн унцій золота за стандартом JORC.

З 2018 року партнером у проєкті виступав американський інвестфонд Resource Capital Funds (RCF). Партнери відзначають, що за час їхньої співпраці виробничі потужності підприємства істотно зросли.

"Нам вдалося реалізувати унікальний проєкт, перетворити невелике виробництво на передове золотовидобувне підприємство. Тепер ми передаємо його великому міжнародному гравцю з вражаючим досвідом", - прокоментував генеральний директор "Верного Капитала" Айдан Аканов.

За інформацією Bloomberg, родовище має залишковий строк експлуатації 16 років, а середній річний видобуток золота становить близько 5,5 тонн. Це дозволить Zijin збільшити обсяги виробництва вже з поточного року.

Zijin Mining Group - один із найбільших виробників золота та міді у Китаї. Її ринкова капіталізація перевищує $70 млрд, а портфель складається з понад 30 проєктів у 17 країнах світу. Компанія активно нарощує виробництво за межами Китаю через зниження якості внутрішніх родовищ і високі світові ціни на золото.

"Очікується, що ця угода допоможе Zijin досягти цільового показника виробництва у 100-110 тонн золота на рік до 2028 року", - зазначає аналітик Bloomberg Intelligence Мішель Леунг.

Ззавершення угоди потребує схвалення регуляторів Китаю та Казахстану. Радниками угоди виступили JP Morgan, BMO Capital Markets і юридична фірма Herbert Smith Freehills.