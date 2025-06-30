Зеленський схвалив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін

Рішення про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін - це сигнал для всіх країн, які межують з Росією, наголосив у новому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні (29 червня - ред.) підписав указ, яким уводиться в дію рішення РНБО України щодо Оттавської конвенції - це конвенція про заборону протипіхотних мін. Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз, у війні проти України», - повідомив глава держави.

За словами Зеленського, це «фірмовий почерк російських убивць - знищувати життя всіма методами, які в них є».

«І хімічну зброю, і балістику, зокрема ракети середньої дальності, також різні типи мін, зокрема протипіхотні. На жаль, так. Звісно, ми бачимо, як наші сусіди у Європі реагують на цю загрозу», - додав він.

Президент зазначив, що Україна усвідомлює складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни.

«Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал усім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів. Саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони», - пояснив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісі президента.

Конвенцію про заборону протипіхотних мін, або Оттавський договір, 1997 року підписали 164 країни. Держави-учасниці зобов'язалися ніколи не застосовувати, не розробляти, не виробляти і не передавати протипіхотні міни, а також знищити всі запаси, що є у них. До договору не приєдналися Росія, США, Китай, Індія та Пакистан.

Навесні 2025 року міністри оборони Латвії, Литви, Естонії та Польщі рекомендували владі своїх країн вийти з конвенції, пояснюючи це тим, що військові загрози країнам НАТО, що межують з Росією та Білоруссю, «значно зросли». Парламенти країн Балтії, а також Польщі та Фінляндії схвалили вихід із конвенції.