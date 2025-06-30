Фінансові новини
- |
- 30.06.25
- |
- 17:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський схвалив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін
09:22 30.06.2025 |
Рішення про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін - це сигнал для всіх країн, які межують з Росією, наголосив у новому відеозверненні президент Володимир Зеленський.
«Сьогодні (29 червня - ред.) підписав указ, яким уводиться в дію рішення РНБО України щодо Оттавської конвенції - це конвенція про заборону протипіхотних мін. Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз, у війні проти України», - повідомив глава держави.
За словами Зеленського, це «фірмовий почерк російських убивць - знищувати життя всіма методами, які в них є».
«І хімічну зброю, і балістику, зокрема ракети середньої дальності, також різні типи мін, зокрема протипіхотні. На жаль, так. Звісно, ми бачимо, як наші сусіди у Європі реагують на цю загрозу», - додав він.
Президент зазначив, що Україна усвідомлює складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни.
«Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал усім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів. Саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони», - пояснив він.
Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісі президента.
Конвенцію про заборону протипіхотних мін, або Оттавський договір, 1997 року підписали 164 країни. Держави-учасниці зобов'язалися ніколи не застосовувати, не розробляти, не виробляти і не передавати протипіхотні міни, а також знищити всі запаси, що є у них. До договору не приєдналися Росія, США, Китай, Індія та Пакистан.
Навесні 2025 року міністри оборони Латвії, Литви, Естонії та Польщі рекомендували владі своїх країн вийти з конвенції, пояснюючи це тим, що військові загрози країнам НАТО, що межують з Росією та Білоруссю, «значно зросли». Парламенти країн Балтії, а також Польщі та Фінляндії схвалили вихід із конвенції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна пройшла скринінг законодавства у сферах транспорту і TEN-T в межах переговорів про вступ до ЄС
|Зеленський схвалив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін
|Сенатор Грем анонсував ухвалення своїх санкцій проти РФ у липні
|Зеленський призначив Олександра Водяннікова новим суддею КСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Військовий і блогер Олександр Алфьоров очолив Український інститут національно пам'яті
|СБУ та ССО знищили два російські літаки СУ-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області, ще два пошкодили
|Мама очільниці Мін’юсту Стефанішиної купила квартиру в Києві майже вчетверо дешевше, ніж на ринку
|КМІС: Половина українців відзначає рух України до розвитку демократії, 41% - до авторитаризму
|Прокурори просять суд відсторонити віцепремʼєра Чернишова від посади
|Єврокомісія: Україна виконала роботу для відкриття першого кластера щодо вступу в ЄС
|ЄС буде продовжувати надавати Україні довгострокову фінпідтримку – висновки Європейської ради
Бізнес
|Li-Fi замість Wi-Fi — зв'язок до 224 Гбіт/с у спектрі видимого світла
|Microsoft продовжує безплатну підтримку Wіndows 10 ще на рік — але є умови
|Reuters: Роботаксі Tesla виїжджають на зустрічну смугу і висаджують людей посеред дороги
|Trump Mobile видалила з сайту свого золотого смартфона напис «Зроблено в Америці»
|Lenovo Chromebook Plus 14: перший ноутбук Google з підтримкою локального ШІ та потужним NPU
|Алло починає продаж електромобілів Xiaomi SU7 в Україні
|Анонсовано GeForce RTX 5050 - найбюджетнішу відеокарту поточного покоління від NVIDIA