Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський схвалив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін

09:22 30.06.2025 |

Політика

 

Рішення про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін - це сигнал для всіх країн, які межують з Росією, наголосив у новому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні (29 червня - ред.) підписав указ, яким уводиться в дію рішення РНБО України щодо Оттавської конвенції - це конвенція про заборону протипіхотних мін. Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз, у війні проти України», - повідомив глава держави.

За словами Зеленського, це «фірмовий почерк російських убивць - знищувати життя всіма методами, які в них є».

«І хімічну зброю, і балістику, зокрема ракети середньої дальності, також різні типи мін, зокрема протипіхотні. На жаль, так. Звісно, ми бачимо, як наші сусіди у Європі реагують на цю загрозу», - додав він.

Президент зазначив, що Україна усвідомлює складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни.

«Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал усім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів. Саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони», - пояснив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісі президента.

Конвенцію про заборону протипіхотних мін, або Оттавський договір, 1997 року підписали 164 країни. Держави-учасниці зобов'язалися ніколи не застосовувати, не розробляти, не виробляти і не передавати протипіхотні міни, а також знищити всі запаси, що є у них. До договору не приєдналися Росія, США, Китай, Індія та Пакистан.

Навесні 2025 року міністри оборони Латвії, Литви, Естонії та Польщі рекомендували владі своїх країн вийти з конвенції, пояснюючи це тим, що військові загрози країнам НАТО, що межують з Росією та Білоруссю, «значно зросли». Парламенти країн Балтії, а також Польщі та Фінляндії схвалили вихід із конвенції.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7788
  0,1379
 0,33
EUR
 1
 48,9856
  0,2033
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3135  0,09 0,21 41,8988  0,09 0,22
EUR 48,4854  0,20 0,41 49,2835  0,23 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7850  0,17 0,42 41,8100  0,16 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес