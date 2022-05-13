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Запасы на складах тают, в России образовался острый дефицит. Автомобильные запчасти сильно подорожали
10:15 13.05.2022 |
Как сообщает «Коммерсантъ», автомобильные запчасти в России за март-апрель подорожали на 30%. Проблемы с поставками привели к существенному дефициту бамперов, стекол и фар, из-за чего цены порой вырастали в шесть раз относительно рекомендованных уровней. Разрешение "параллельного импорта" запчастей пока ситуацию не улучшило.
Сильнее всего среди наружных кузовных элементов, вне зависимости от марки автомобиля, подорожали бамперы (передний и задний) - на 34% и 32% соответственно. На 32% подорожали передние фары, крылья выросли в цене на 31%, передние двери - на 30%, капоты, задние двери и решетки радиатора - на 29%.
Заместитель гендиректора по сервису «Авилона» Алексей Гуляев заявил, что запчасти для осуществления кузовного ремонта сейчас «в наиболее заметном дефиците». С ним соглашается директор по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.
"В целом запасы комплектующих на складах тают. Имеющихся объемов хватит на два-четыре месяца работы. Для относительно старых моделей (пять лет и старше) доступны неоригинальные кузовные запчасти, есть предложения по б/у. На новые и уникальные модели - острый дефицит кузовных деталей (от стекол и фар до крыльев и бамперов)".
Роман Тимашов
На сегодняшний день около 30-35% техцентров испытывают сложности с наличием комплектующих, особенно деталей для двигателя, амортизаторов, частей подвески, электроники, а также некоторых расходников: моторного масла, фильтров, свечей зажигания. Дефицит был ещё до начала военной операции на Украине, ситуация лишь усугубилась.
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