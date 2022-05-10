Российская экономика испытывает худший спад с 1994 года - Bloomberg

Российская экономика испытывает худший спад с 1994 года, из-за примененных санкций снижение ВВП в 2022 году составит 12%.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание Bloomberg.

«Согласно внутреннему прогнозу минфина (рф - ред.), россия сталкивается с глубочайшим экономическим спадом за почти три десятилетия из-за усиления санкций, введенных США и их союзниками», - сообщает издание со ссылкой на внутренний прогноз минфина.

Отмечается, что валовой внутренний продукт в 2022 году сократится на 12%, что больше ожидаемого министерством экономики падения на 8%.

«Основные минусы - это нефтяное эмбарго, отказ ЕС от российского газа, а также большее количество иностранных компаний, покидающих страну... Все это, вероятно, будет постепенно расширяться и много негатива перенесется на 2023 год», - цитирует издание главного экономиста финансовой группы. BCS в Москве Наталию Лаврову.

Без учета этих факторов и только на основе текущих санкций, она прогнозирует сокращение на 10,8% в 2022 году и примерно на 5% в 2023 году.

Как сообщалось, Европейский Союз и ряд других стран мира ввели против россии санкции из-за войны в Украине. Многие компании объявили о прекращении работы в России и выходе из проектов с российскими партнерами.

Европейский Союз готовит против агрессора шестой пакет санкций. Еврокомиссия предложила поэтапное введение эмбарго на импорт российской нефти в страны ЕС, поскольку поступления от такой торговли являются одним из ключевых источников пополнения российского бюджета, что позволяет кремлю продолжать войну против Украины.