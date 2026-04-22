ЄС запровадить санкції проти Ірану за блокування Ормузької протоки

Європейський Союз збирається ввести санкції проти Ірану за блокаду Ормузької протоки, повідомила в вівторок висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"Щодо Ірану, міністри чітко заявили: свобода судноплавства не підлягає торгу. Щоденні різкі розвороти - то Ормузька протока відкрита, то вона закрита - є безвідповідальними. Прохід через протоку має залишатися безплатним. ЄС уже запровадив масштабні санкції проти Ірану, але сьогодні ми також досягли політичної домовленості розширити санкційний режим, щоб охопити тих, хто відповідальний за порушення свободи судноплавства", - сказала вона.

За словами Каллас, військово-морська місія Aspides - найшвидший спосіб захистити судноплавство в регіоні, тому вона звернулася до міністрів країн-членів із закликом надати більше ресурсів.

Місія Aspides (українською "Щити") була створена 2024 року для забезпечення свободи судноплавства у Червоному морі після неодноразових нападів на кораблі з боку союзників Ірану - єменських хуситів.



