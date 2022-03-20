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Нефтесервисный гигант Baker Hughes останавливает инвестиции в Россию
14:32 20.03.2022 |
Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию нефтяных месторождений Baker Hughes объявила, что приостановила новые инвестиции для своих сделок в России.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление компании.
«Кризис в Украине вызывает серьезную обеспокоенность, и мы решительно поддерживаем дипломатическое решение. Мы осуждаем насилие, наши сердца - с пострадавшими», - заявил глава и генеральный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли.
По его словам, компания продолжит выполнять действующие договорные обязательства при условии, что они не будут нарушать режим санкций.
Ранее две компании из "большой четверки" нефтесервисных компаний - Halliburton и Schlumberger - объявили о решении начать выход из России.
В "большую четверку" входят Baker Hughes (BHI), Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB) и Weatherford International (WFT).
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