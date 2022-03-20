Финансовые новости
- |
- 20.03.22
- |
- 10:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В НАТО не видят планов РФ напасть на Молдову
09:48 20.03.2022 |
У Североатлантического альянса пока нет данных, свидетельствующих о том, что Молдова является новой военной целью для России.
Как сообщает "Европейская правда" по ссылкам на NewsMaker, об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоане.
"Республика Молдова не является военной целью для России, у нас нет данных, которые бы указывали на это. Мы наблюдаем за происходящим в Приднестровье, но сегодня у нас нет данных",- отмечает он.
Однако, по словам Джоане, одновременно на Молдову оказывается огромное давление в виде "беженцев, высоких цен на энергоносители, пропаганды и манипуляции".
Заместитель генсека НАТО уверен - напав на Украину, Путин совершил огромную стратегическую ошибку в расчетах.
"Но в конце концов ему удалось сделать то, на что никто не рассчитывал: ускорить формирование в Украине настоящего национального самосознания. То же самое с Грузией. Посмотрите на Республику Молдова. Руководство Республики Молдова нуждается в нашей поддержке, потому что эти страны, нейтральные страны, которые хотели найти баланс... Но сегодня эффект от этих действий президента Путина привели к обратному эффекту: все эти страны еще сильнее устремятся на Запад", - утверждает он.
Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы 15 марта одобрила поправку, официально признающую Приднестровье зоной российской оккупации.
После этого президент Молдовы Мая Санду отметила, что Кишинев всегда требовал вывода российских войск и настроен на дипломатическое решение вопроса.
"Молдова четко дала понять, что Россия играет значительную роль во всем, что связано с приднестровским конфликтом. Мы всегда требовали вывода российских войск из Приднестровья, требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному разрешению этого конфликта и сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение", - заявила она.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему вариант без НАТО для Украины – не вариант. Экономика вопроса
|Нидерланды и Германия поставят Словакии ЗРК «Пэтриот» после передачи Украине ее систем С-300
|Посевная под «градами». Под угрозой треть урожая, но Украине хватит. А остальному миру?
|Кто отказался от российской нефти и что будет с ценами на бензин в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай будет сохранять независимую позицию по Украине и не приемлет давления извне - глава МИД
|Германия отменила почти все антиковидные ограничения на федеральном уровне
|В НАТО не видят планов РФ напасть на Молдову
|Северная Македония отменила безвиз для россиян
|Schneider Electric прекращает поставки и инвестиции в РФ и Беларусь
|Австралия ввела запрет на экспорт в Россию сырья для алюминиевой промышленности - австралийское правительство
Это интересно
|Сервис авторизации пользователей Auth0 остановил продажи клиентам из России и Беларуси
|Технология для Xbox Series теперь и на ПК. DirectStorage API наконец-то выходит для компьютеров
|В России и Белоруссии перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для веб-сайтов
|Intel ожидает, что вскоре ей придётся конкурировать не с AMD, а с китайцами
|Intel инвестирует €80 млрд в создание исследовательских центров и заводов в Европе
|650 долларов за Xiaomi 12X и 1000 долларов за Xiaomi 12 Pro. Представлены глобальные версии новых флагманов Xiaomi
|Tesla значительно повышает цены на все электромобили