Schneider Electric прекращает поставки и инвестиции в РФ и Беларусь

Французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric приостановила инвестиции и поставки в рамках новых проектов в Россию и Белоруссию.

В компании отметили, что эти меры были приняты на фоне санкций, введенных в ответ на российское вторжение в Украину.

В сообщении Schneider Electric также говорится, что компания придерживается всех санкций, введенных в юрисдикциях, в которых она работает.

К началу войны, развязанной РФ, компания инвестировала более $1 млрд в российские производственные мощности. Более 60% продукции, поставляемой Schneider Electric российским клиентам, производится в России на пяти заводах, принадлежащих компании.