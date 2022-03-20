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Российский посол: кто сказал, что у нас нет планов против стран НАТО
08:54 20.03.2022 |
Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов в очередной раз отметился скандальными заявлениями.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1, российский дипломат дал откровенное интервью телеканалу Face TV.
В центре разговора был предварительный скандал, вызванный послом - накануне Калабухов заявил, что БиГ имеет право решать, быть членом НАТО, но Москва оставляет за собой право реагировать на такую возможность и пригрозил повторением событий в Украине.
"Если она (Босния и Герцеговина) решит быть участником чего-то, это внутреннее дело. Но другое дело - наша реакция. На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать", - заявил российский дипломат.
В новом интервью посол попытался оправдать свое предварительное заявление.
"Мы не против вступления в НАТО. Это не угроза, возможно, предупреждение... Решайте сами. Это как замкнутый круг, я уже сказал... Позвольте предположить, например: БиГ стала членом НАТО, и Брюссель решает поставить туда ядерные ракеты, направленные на Москву. Мы будем оценивать стратегическую ситуацию, поэтому я считаю, что выходом должна быть европейская система, а не НАТО", - заявил он.
Тогда журналист спросил посла, почему Россию "не беспокоят" соседние страны, уже входящие в НАТО. В ответ Калабухов отметился очередным скандальным заявлением.
"Откуда вы знаете, что мы не ничего планируем против Хорватии, Венгрии или Польши? У нас есть планы против НАТО. Мы оцениваем геостратегическую ситуацию, смотрим, откуда идут угрозы и реагируем", - заявил он.
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