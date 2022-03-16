Финансовые новости
- |
- 16.03.22
- |
- 23:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Дефицит серверов может ожидать Россию в ближайшие несколько месяцев
18:02 16.03.2022 |
Из-за введённых США и их союзниками санкций уже в ближайшие 3-6 месяцев Россия может ощутить нехватку серверного оборудования. По мнению экспертов, для решения проблемы России придётся перейти на «серый» импорт и/или воспользоваться китайскими решениями.
Дефицит на рынке серверов может возникнуть не только из-за прекращения поставок оборудования западными производителями, но и из-за отказа выпускать процессоры российской разработки тайваньской TSMC. Это коснётся российских компаний вроде «Байкал Электроникс» и МЦСТ. По данным Forbes, в среде системных интеграторов почти все ключевые компоненты серверной инфраструктуры в России, включая процессоры, модули памяти и жёсткие диски - иностранного производства, причём скорректировать поставки не удастся даже в среднесрочной перспективе.
Как сообщает Forbes со ссылкой на источники в отрасли, запасов комплектующих у российских дистрибуторов IT-оборудования достаточно для производства серверных решений в стране в течение трёх месяцев. По другим данным, в «блокадном» режиме дефицит начнёт ощущаться через полгода. Он скажется на всех отраслях - банках, ретейле, промышленности и компаниях и организациях государственного сектора, любых предприятиях в «технологичных» сферах. При этом эксперты не ожидают тотальной нехватки комплектующих. К тому времени, как их запасы начнут подходить к концу, на рынке появятся китайские компании из числа тех, кто не боится санкционного давления. Хотя это отчасти поможет решить проблему, новое оборудование может оказаться несовместимым с уже существующей IT-инфраструктурой на основе «западных» продуктов, поэтому на решение вопроса совместимости уйдёт некоторое время.
После введения санкций США в России приостановили деятельности крупнейшие поставщики оборудования, включая Dell, Hewlett Packard Enterprise, IBM и Cisco. Прогнозируется, что отказ в поставках негативно скажется и на уже действующей инфраструктуре, поскольку выход из строя всего нескольких жёстких дисков или других компонентов может привести к перебоям в работе всего вычислительного комплекса. Поэтому первоочередной задачей является сохранение работоспособности существующей инфраструктуры, включая телекоммуникационные сети и ЦОД. Как считает исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский, при развитии событий по наихудшему сценарию, зарубежные производители могут дистанционно отключать серверное оборудование. Кроме того, в долгосрочной перспективе государственным и коммерческим компаниям придётся ограничить внедрение программ цифровой трансформации из-за отсутствия комплектующих.
По имеющимся данным, уже сейчас начались закупки оборудования в странах, не присоединившихся к санкциям. Например, активно ведётся «серый» импорт из Казахстана, дополнительно организуются поставки из Армении и Сербии. Хотя на российском рынке уже действуют компании, строящие серверы «с нуля», им в любом случае необходимы западные или альтернативные компоненты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Что объединяет ОПЗЖ, УПЦ МП и российскую пропагандистку Овсянникову с плакатиком «Нет войне»
|Рада разрешила компаниям с оборотом до 10 млрд грн платить единый налог 2% - закон
|Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО
|В Киеве вводится комендантский час на полтора суток с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта - Кличко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022 году, ждет инфляцию на уровне 4,3% вместо 2,6%
|ФРС ожидаемо повысила ставку на 25 б.п., готовится приступить к сокращению активов на балансе
|Байден объявил, что решил передать Украине дополнительную военную помощь на $800 млн
|Представителя России лишили почетного поста в МВФ
|В НАТО договорились продолжить поставки оружия Украине
|Дефицит серверов может ожидать Россию в ближайшие несколько месяцев
Это интересно
|650 долларов за Xiaomi 12X и 1000 долларов за Xiaomi 12 Pro. Представлены глобальные версии новых флагманов Xiaomi
|Tesla значительно повышает цены на все электромобили
|Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 переименовали игру, сделав название более украинским
|Mozilla удалила «Яндекс» из списка доступных по умолчанию поисковиков браузера Firefox
|Японский производитель цифровой техники Ricoh остановил поставки в Россию
|Минобороны начало использовать американскую систему распознования лиц
|ASUS собирается приостановить работу в России