Дефицит серверов может ожидать Россию в ближайшие несколько месяцев

Из-за введённых США и их союзниками санкций уже в ближайшие 3-6 месяцев Россия может ощутить нехватку серверного оборудования. По мнению экспертов, для решения проблемы России придётся перейти на «серый» импорт и/или воспользоваться китайскими решениями.

Дефицит на рынке серверов может возникнуть не только из-за прекращения поставок оборудования западными производителями, но и из-за отказа выпускать процессоры российской разработки тайваньской TSMC. Это коснётся российских компаний вроде «Байкал Электроникс» и МЦСТ. По данным Forbes, в среде системных интеграторов почти все ключевые компоненты серверной инфраструктуры в России, включая процессоры, модули памяти и жёсткие диски - иностранного производства, причём скорректировать поставки не удастся даже в среднесрочной перспективе.

Как сообщает Forbes со ссылкой на источники в отрасли, запасов комплектующих у российских дистрибуторов IT-оборудования достаточно для производства серверных решений в стране в течение трёх месяцев. По другим данным, в «блокадном» режиме дефицит начнёт ощущаться через полгода. Он скажется на всех отраслях - банках, ретейле, промышленности и компаниях и организациях государственного сектора, любых предприятиях в «технологичных» сферах. При этом эксперты не ожидают тотальной нехватки комплектующих. К тому времени, как их запасы начнут подходить к концу, на рынке появятся китайские компании из числа тех, кто не боится санкционного давления. Хотя это отчасти поможет решить проблему, новое оборудование может оказаться несовместимым с уже существующей IT-инфраструктурой на основе «западных» продуктов, поэтому на решение вопроса совместимости уйдёт некоторое время.

После введения санкций США в России приостановили деятельности крупнейшие поставщики оборудования, включая Dell, Hewlett Packard Enterprise, IBM и Cisco. Прогнозируется, что отказ в поставках негативно скажется и на уже действующей инфраструктуре, поскольку выход из строя всего нескольких жёстких дисков или других компонентов может привести к перебоям в работе всего вычислительного комплекса. Поэтому первоочередной задачей является сохранение работоспособности существующей инфраструктуры, включая телекоммуникационные сети и ЦОД. Как считает исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский, при развитии событий по наихудшему сценарию, зарубежные производители могут дистанционно отключать серверное оборудование. Кроме того, в долгосрочной перспективе государственным и коммерческим компаниям придётся ограничить внедрение программ цифровой трансформации из-за отсутствия комплектующих.

По имеющимся данным, уже сейчас начались закупки оборудования в странах, не присоединившихся к санкциям. Например, активно ведётся «серый» импорт из Казахстана, дополнительно организуются поставки из Армении и Сербии. Хотя на российском рынке уже действуют компании, строящие серверы «с нуля», им в любом случае необходимы западные или альтернативные компоненты.