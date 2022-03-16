Сервис авторизации пользователей Auth0 остановил продажи клиентам из России и Беларуси

Компания Okta, владеющая сервисом авторизации пользователей на сайтах Auth0, прекратила продажи продукта в России и Беларуси. Об этом сообщается на сайте разработчика. Причиной стали санкции США.

Представители Okta также заявили, что продолжат поддержку своих клиентов всеми способами, которые не будут нарушать ограничения США. «Okta остаётся приверженной обеспечению безопасности сообщества и продолжит делиться дополнительной информацией по мере её поступления», - заявили в компании.

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Несмотря на заявление о поддержке, компания судя по всему планирует аннулировать все подписки на сервис в России и Беларуси. Ведущий подкаста «Запуск завтра» Самат Галимов опубликовал письмо, в котором разработчики объявили о прекращении поддержки с 21 марта. Компания удалит учётные записи и вернёт деньги за подписку. Галимов заявил, что сейчас нет никаких заявленных государственных ограничений. Он также пояснил, что недели слишком мало для переноса такой важной части инфраструктуры.

Auth0 - один из самых популярных сервисов для настройки авторизации в продуктах. Платформа работает по подписке, предлагая целый перечень инструментов для разработки.