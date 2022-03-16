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В России и Белоруссии перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для веб-сайтов
11:09 16.03.2022 |
В России и Белоруссии перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для веб-сайтов, а именно GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid. Данную информацию опубликовал в своём Telegram-канале Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Наличие этих сертификатов безопасности означает, что ресурсы надежно защищены, при этом им можно передавать свои персональные данные. Например, предоставить реквизиты карты, чтобы они вводились автоматически, когда вы хотите что-то приобрести.
Михаил Федоров добавил, что вышеупомянутые компании больше не будут выпускать сертификаты для российских и белорусских сайтов и не будут обновлять существующие. В связи с этим они автоматически станут опасными для всех пользователей, а браузеры по всему миру их будут блокировать.
«Фактически это означает смерть протокола https в России», - добавил Михаил Федоров.
Редакция iXBT.com получила письмо от SSLs.com, далее цитата:
"Мы больше не будем предоставлять услуги пользователям, зарегистрированным в России или Белоруссии. Граждане России и Белоруссии больше не смогут покупать или продлевать SSL-сертификаты у нас. Кроме того, вы больше не сможете выдавать SSL для доменов в зонах .ru, .xn--p1ai (рф), .by, .xn--90ais (бел) и .su. Все выданные SSL-сертификаты останутся активными до истечения срока действия".
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