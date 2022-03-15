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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Выборы вождя. Новым президентом Туркменистана стал Сердар Бердымухамедов

Новым президентом Туркменистана стал единственный сын нынешнего лидера Гурбангулы Бердымухамедова - 40-летний Сердар Бердымухамедов. По данным властей, за него проголосовали 72,97% населения. Его победу предрекали задолго до его выдвижения, а субботнее голосование называли "выборами сердара" - имя наследника переводится с туркменского как "вождь".

В государственных СМИ и публичных выступлениях Сердара Бердымухамедова часто называют "достойным сыном туркменского народа".

Сердар, проявивший себя "тихим политиком" и отличающийся темпераментом от своего импульсивного и экстравагантного отца, начал часто появляться на публике несколько лет назад.

За это время Бердымухамедов-младший успел побыть заместителем министра иностранных дел, заместителем губернатора, а затем и губернатором Ахалского велаята, где находится столица Ашхабад, а также министром промышленности и строительства. Кроме того, он был депутатом правящей Демократической партии, вице-премьером по вопросам финансов и экономики, заседателем Государственного совета безопасности и главой Высшей контрольной палаты одновременно. Такой богатый политический опыт эксперты называли своеобразной стажировкой Сердара перед президентством.

"Под Сердара начали изменять различные законы, позволяющие ему работать в подчинении отца на различных должностях, совмещать должности члена парламента и работу в исполнительной власти и так далее. Параллельно идеологи стали вбрасывать различную информацию в публичное поле, которая прямо не называла Сердара наследником, но подразумевала, что ему в качестве преемника нет альтернативы", - считает политолог из Туркменистана Сердар Айтаков, публично комментирующий события в стране под псевдонимом.

Неожиданностью же для Туркменистана стал досрочный уход Бердымухамедова-старшего со своего поста. Последний - третий - раз он был переизбран президентом в 2017 году и должен был руководить страной до 2024 года.

Но в выступлении перед парламентом 11 февраля он заявил, что достиг возраста пророка и пора уступать место молодым. Это совпало с тем, что его сын достиг 40-летия, что по закону дает ему право баллотироваться в президенты.

Политологи связывают этот шаг с усугубляющейся болезнью Бердымухамедова-старшего, который якобы страдает сахарным диабетом, и с его желанием закрепить сына у власти, пока у него есть на это силы.

При этом по популярности Сердар уступает не только отцу, но и своему сыну: Керимгулы Бердымухамедов - любимый внук президента, который часто появляется с ним на публике, исполняет песни и даже зачитывает рэп.

Как проходили выборы

Всего кандидатов в президенты было девять, но некоторые из них зарегистрировались лишь за 18-20 дней до выборов, что не оставило им времени для разработки полноценной программы или проведения агитаций.

Все предвыборные программы кандидатов основываются на поддержании вектора политики нынешнего президента и программы социально-экономического развития страны, представленной Сердаром. Оппозиции среди кандидатов нет, отмечает исследователь и аналитик Рустам Мухамадов.

"По закону они должны регистрироваться как минимум за месяц или задолго до самой даты выборов, таким образом имея возможность провести предвыборную кампанию. Это еще раз указывает на формальность этих демократических процессов, которые делаются лишь для легитимизации транзита власти для международного сообщества", - говорит Мухамадов.

Бердымухамедовых обвиняют и в использовании административного ресурса: опальное оппозиционное издание turkmen.news пишет о принуждении туркменских студентов и бюджетников участвовать в досрочном голосовании.

Еще одна сложность в оценке легитимности выборов - отсутствие точных данных о численности населения и числе граждан, проживающих за рубежом, отмечает Сердар Айтаков. Всего, по последним данным ООН, население Туркменистана составляет около 6 миллионов человек. Но результаты последней переписи населения в 2012 году были засекречены и точных статистических данных ни у одной международной организации нет (любые официальные данные о стране предоставляются НКО властями).

Какую страну наследует Сердар?

Туркменистан сильно отличается от своих центральноазиатских соседей как своей географической изолированностью, так и закрытостью политического режима. Айтаков называет Туркменистан "автократическим государством в самом экстремальном виде".

Силы спецслужб брошены на подавление любого инакомыслия внутри страны, все СМИ страны и интернет находятся под полным контролем власти.

"Существование большой категории "пропавших в туркменских тюрьмах" является действенным устрашающим инструментом в руках властей - для всех потенциальных оппонентов власти, инакомыслящих и чиновничества, если среди последнего появятся реформаторские настроения. Общество деморализовано и запугано", - говорит Айтаков.

К тому же экономика, несмотря на экспорт нефти и газа, находится в упадке, страна переживает продовольственный кризис. Об этом часто пишут оппозиционные СМИ, но на официальном уровне это не обсуждается.

Каким президентом станет Сердар?

Несмотря на это, у людей есть некоторые надежды на Сердара, говорят политологи. Прежде всего это связано с западным дипломатическим образованием Бердымухамедова-младшего и усталостью народа от его отца.

"Когда Бердымухамедов-старший избирался после смерти Ниязова (Сапармурат Ниязов - первый президент Туркменистана - Би-би-си), ожидания тоже были завышенные. Некоторые надеялись на реформы и изменения, и они состоялись, но носили демонстративный характер и никак на политические процессы не повлияли", - отмечает Мухамадов.

Самой большой интригой, по словам политологов, остается роль уходящего президента в правлении страной и насколько Сердар при отце сможет проявлять самостоятельность.

"Исходя из отведенной ему роли и очищенный от токсичности отца, Сердар предпримет некоторые шаги по облегчению экономического состояния населения, - прогнозирует Сердар Айтаков. - Однако у него будут сильно связаны руки многими обязательствами, в том числе и перед элитой бюрократии, перед членами клана и своим отцом. И, конечно, состоянием экономики".
 

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