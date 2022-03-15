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В Казахстане арестован племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды
10:11 15.03.2022 |
В Казахстане арестован племянник бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева - Кайрат Сатыбалды. Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана во вторник, 15 марта, постановил взять его под стражу сроком на два месяца.
Антикоррупционная служба Казахстана 13 марта сообщила о задержании Сатыбалды по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Позднее глава антикоррупционной службы Олжас Бектенов уточнил, что Сатыбалды был задержан в аэропорту Алматы при попытке вылететь в Дубаи.
Один из самых влиятельных бизнесменов Казахстана
Кайрат Сатыбалдыулы - сын младшего брата экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. Сатыбалды входит в число самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan. В 2018 году его состояние оценивалось в 163 млн долларов. С 2015 по 2018 год Сатыбалды являлся акционером одного из крупнейших банков Казахстана - Kaspi, ранее он владел акциями крупного оператора связи.
В 2016 году через компанию Alatau Capital Invest бизнесмен приобрел около 4 процентов акций казахстанской телекоммуникационной компании "Казахтелеком". В то же время, по данным ряда казахстанских СМИ, племянник экс-президента Казахстана указан единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., владеющей более чем 24 процентами акций "Казахтелекома".
Кайрат Сатыбалдыулы работал на госслужбе, был заместителем акима столицы, занимал руководящие должности в национальных компаниях.
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