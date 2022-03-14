Японский производитель цифровой техники Ricoh остановил поставки в Россию

Японский Ricoh Group - поставщик цифровых услуг, решений для печати и обработки изображений - временно прекращает проставки своей продукции в Россию. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

"То, что сейчас происходит в Украине, является тревожной ситуацией для нашей компании, ведущей бизнес по всему миру с целью внести свой вклад в реализацию устойчивого общества, в котором глобальная окружающая среда, общество и экономика сбалансированы", - указано в заявлении.

Кроме остановки поставок в РФ, Ricoh сделает финансовые пожертвования Международному Красному Кресту для поддержки людей, пострадавших от войны.

Также создаст группу управления кризисными ситуациями для обеспечения безопасности сотрудников компании в Украине и соседних странах.