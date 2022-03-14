ASUS собирается приостановить работу в России

Компьютерная компания ASUS планирует "эвакуировать" своих сотрудников и бизнес из России. Об этом заявила министр экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа, пишет Reuters.

Несколько дней назад министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров публично обратился к председателю правления ASUS Джонни Ши с призывом прекратить деятельность в России. "Россияне не имеют морального права пользоваться вашими блестящими технологиями. Они для мира, а не для войны", - заявил Федоров.

Глава министерства экономики Тайваня, комментируя это письмо журналистам в кулуарах парламента, сказала, что ASUS наверняка учтет свою репутацию и разработает план по выходу с российского рынка. Компания ASUSTeK Computer Inc не ответила на запрос о комментарии.

Россия не является значительным рынком ни для одной тайваньской компании. ASUS имеет в России отдел продаж, а в Украине - отдел поддержки.