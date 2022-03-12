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Все крупные облачные провайдеры США отказались от бизнеса в России
21:07 12.03.2022 |
Amazon Web Services , Microsoft Azure , Google Cloud , Dell , HPE , IBM Cloud , Oracle и VMware и другие облачные компании либо прекратили продажи новым клиентам, либо приостановили обслуживание существующих.
«По сути, Россия становится коммерческим изгоем», - сказала экономист Мэри Лавли, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона в Вашингтоне . «Практически ни одна компания, ни одна транснациональная корпорация не хочет оказаться не на той стороне санкций США и Запада».
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