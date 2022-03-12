Американская IТ-компания Imperva приостановила деятельность в РФ и Беларуси

Американский разработчик программного обеспечения Imperva приостановила деятельность в РФ и Беларуси.

Об этом говорится в заявлении компании в Twitter.

"Мы глубоко расстроены событиями в Украине. Безопасность нашей глобальной команды - наш приоритет, поэтому мы в постоянной коммуникации с нашими сотрудниками в Украине, чтобы обеспечить их безопасность.

На прошлой неделе мы приняли решение приостановить все новые продажи и сделки в РФ и Беларуси", - говорится в заявлении.

Компания добавила, что уведомит, если ее позиция изменится.

Imperva также выразила поддержку народу Украины.

"Imperva уходит из России и Беларуси. Компания отключила все существующие сервисы: безопасность веб-приложений, предотвращение DDoS-атаков, кэширование контента, защиту облачных хранилищ, а также безопасность данных и защиту от рисков.

Благодарим руководство Imperva за реакцию на наше обращение, мы ценим вашу поддержку", - отреагировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Imperva - компания, разрабатывающая программное обеспечение и предоставляющая услуги по кибербезопасности.