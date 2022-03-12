Россияне лишились антивирусов Avast, Norton и Bitdefender

У россиян все меньше альтернатив по защите своих компьютеров от вирусов и прочих угроз. Из-за военных действий в Украине о приостановке деятельности в России сообщили три разработчика антивирусного ПО: Avast Software, NortonLifeLock и Bitdefender.

«Мы прекратили поставки всех наших продуктов в Россию и Беларусь и приостановили все операции по маркетингу и продажам в этих странах. Мы не относимся к этому решению легкомысленно, мы предлагали наши продукты в России уже почти 20 лет, и пользователи в этой стране являются важной частью нашего глобального сообщества», - говорится в официальном сообщении Avast.

«В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент», - сообщается на сайте Norton. Пользователи Norton в России уже сообщают о невозможности обновить антивирусные базы и переустановить ПО: разработчик не дает пользователям загрузить программу, которая скачивает антивирус, а при регистрации продукта отсутствует связь с сервером Norton.

Разработчики Bitdefender также временно прекратили работу в России. А до этого о прекращении продаж новых лицензий в России и Белоруссии объявила компания Eset. Таким образом альтернатив Kaspersky Antivirus становится все меньше.