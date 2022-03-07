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Moody's снизило рейтинг России до второго самого низкого
12:04 07.03.2022 |
Агентство Moody's изменило суверенный кредитный рейтинг РФ с B3 в Ca - теперь Россию отделяет только одна строчка от дефолта.
Об этом идет речь в сообщении на сайте Moody's.
Кроме того, России присвоен кредитный рейтинг Ca с отрицательным прогнозом. Обязательства с таким рейтингом очень спекулятивны и, вероятно, в процессе или очень близки к дефолту, с малой перспективой возврата основной суммы и процентов.
Самый низкий возможный рейтинг по оценке агентства - С, и его получают эмитенты, объявившие дефолт.
Снижение рейтингов обусловлено потерей контроля за резервами Центрального банка России, что ограничит трансграничные платежи, в том числе за обслуживание долга по государственным облигациям.
Негативный прогноз отражает значительные риски для макроэкономической стабильности, связанные с введением строгих и скоординированных санкций после вторжения России в Украину, а также финансовые последствия задержек до погашения суверенного долга и стресса в банковском и корпоративном секторе.
"Высокий уровень координации между западными странами по введению широкомасштабных санкций против России в ответ на вторжение в Украину существенно ухудшил способность России обеспечить своевременное погашение своих суверенных долговых обязательств", - сообщает агентство.
Moody's ожидает, что российская экономика сократится на 7% в реальном исчислении в 2022 году и снизится еще в 2023 году. Постоянное снижение курса рубля будет иметь серьезные экономические последствия посредством повышения инфляции и снижения уровня жизни.
В то же время буфер валютных поступлений от нефти и газа хоть и может стать смягчением влияния санкций, это не исключает высокой вероятности длительного экономического срыва. Агентство допускает, что следующие санкции перекроют и этот валютный канал для страны.
Всего три дня назад Moody's снизил рейтинг РФ с Ваа3 до B3 - то есть сразу на шесть ступеней.
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