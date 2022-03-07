«Большая четверка» аудиторов начала выход из России: первые – PwC и KPMG

Первые две компании из "большой четверки" аудиторов - PwC и KPMG - объявили о решении свернуть свою деятельность в России и Беларуси. Больших сомнений в том, что за ними последуют Deloitte и Ernst & Young, нет, пишет Financial Times.

"Мы считаем, что, как и другие мировые компании, должны дать ответ на военное нападение российского правительства на Украину. Поэтому наши фирмы в России и Беларуси больше не будут входить в сеть KPMG. В KPMG в России и Беларуси работали более 4500 человек, и прекращение сотрудничество с ними - а многие из них были частью KPMG много десятилетий - чрезвычайно тяжелое. Причина не в них - это следствие действий российского правительства", - говорится в заявлении KPMG.

Президент PwC Боб Мориц сообщил, что российское подразделение компании, в котором работает более 3700 человек, тоже больше не входит в сеть.

Российские фирмы, работавшие под брендом PwC или KPMG, смогут продолжить работу под новым названием. А "большая четвёрка" сможет заниматься аудитом российских компаний из-за рубежа, если они не подпадают под санкции и пройдут усиленную оценку риска, пишет FT.

Ранее о выходе из России сообщила консалтинговая компания Accenture, в российском офисе которой работало около 2300 человек. McKinsey, Boston Consulting Group и Bain & Company прекратили работу с российскими клиентами, а Grant Thornton отделилась от своего российского филиала.