Финансовые новости
- |
- 07.03.22
- |
- 17:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Большая четверка» аудиторов начала выход из России: первые – PwC и KPMG
11:35 07.03.2022 |
Первые две компании из "большой четверки" аудиторов - PwC и KPMG - объявили о решении свернуть свою деятельность в России и Беларуси. Больших сомнений в том, что за ними последуют Deloitte и Ernst & Young, нет, пишет Financial Times.
"Мы считаем, что, как и другие мировые компании, должны дать ответ на военное нападение российского правительства на Украину. Поэтому наши фирмы в России и Беларуси больше не будут входить в сеть KPMG. В KPMG в России и Беларуси работали более 4500 человек, и прекращение сотрудничество с ними - а многие из них были частью KPMG много десятилетий - чрезвычайно тяжелое. Причина не в них - это следствие действий российского правительства", - говорится в заявлении KPMG.
Президент PwC Боб Мориц сообщил, что российское подразделение компании, в котором работает более 3700 человек, тоже больше не входит в сеть.
Российские фирмы, работавшие под брендом PwC или KPMG, смогут продолжить работу под новым названием. А "большая четвёрка" сможет заниматься аудитом российских компаний из-за рубежа, если они не подпадают под санкции и пройдут усиленную оценку риска, пишет FT.
Ранее о выходе из России сообщила консалтинговая компания Accenture, в российском офисе которой работало около 2300 человек. McKinsey, Boston Consulting Group и Bain & Company прекратили работу с российскими клиентами, а Grant Thornton отделилась от своего российского филиала.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский: Откладывается уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить
ТОП-НОВОСТИ
|«Россия перестанет быть частью мировой экономики»: Байден объявил детали санкций Запада
|Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе облгосадминистраций - Подоляк
|В Киеве и Киевской области вводят комендантский час с 22:00 до 7:00 утра, транспорт в это время работать не будет
|Налажена перевозка грузовиками технической помощи от западных партнеров - Мининфраструктуры
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Moody's снизило рейтинг России до второго самого низкого
|Глава Минфина ФРГ против отказа от российских нефти и газа
|Япония обсуждает с США и ЕС эмбарго на ввоз нефти из России
|«Большая четверка» аудиторов начала выход из России: первые – PwC и KPMG
|American Express останавливает работу в России и Беларуси
|Visa и Mastercard заблокируют международные платежи для всех карт, выпущенных в РФ
Это интересно
|Обновление Skype позволит звонить в экстренные службы с компьютера
|В британском правительстве изучают механизмы полного отказа от оборудования Huawei
|Лучшим электромобилем года стал Ford Mustang Mach-E
|Intel переманила из AMD ведущего архитектора дискретных графических чипов
|BMW нашла замену обычным проводам в автомобилях
|Фишинговая атака на пользователей OpenSea принесла мошенникам сотни NFT на сумму $1,7 млн
|Встроенная графика AMD Radeon 600M мобильных чипов Ryzen 6000 благодаря FSR оказалась быстрее GeForce GTX 1650 Max-Q