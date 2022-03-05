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Минфин РФ приостанавливает с 9 марта размещение ОФЗ для населения
14:28 04.03.2022 |
Минфин РФ приостанавливает размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) с 9 марта и до дальнейшего уведомления из-за ухудшения условий осуществления заимствований, говорится в сообщении министерства.
Банки-агенты не будут принимать от граждан заявки на приобретение этих облигаций.
При этом Минфин отмечает, что все принятые обязательства по уже размещенным ОФЗ-н всех выпусков подлежат "неукоснительному исполнению в полном объеме и в установленные сроки". Владельцы ОФЗ-н имеют право на получение номинальной стоимости данных облигаций при их погашении, купонного дохода в установленные для соответствующего выпуска сроки, а также право на предъявление ОФЗ-н к выкупу в любой день в порядке, предусмотренном условиями эмиссии.
Обслуживание, погашение и выкупы находящихся в обращении ОФЗ-н осуществляются банками-агентами в прежнем режиме, говорится в сообщении.
Минфин начал размещение дебютного выпуска ОФЗ-н N53001 с 26 апреля 2017 года. Выпуск объемом 30 млрд рублей размещался двумя траншами в течение четырех с половиной месяцев. Потом размещались второй и третий выпуски объемами по 15 млрд рублей. Для облигаций третьего выпуска проводились размещения двух дополнительных объемов по 5 млрд рублей. Следующие выпуски также имели объемы 15 млрд рублей. Период размещения ОФЗ-н выпуска № 53008RMFS завершается 4 февраля.
С 7 февраля банки-агенты начали предлагать гражданам ОФЗ-н нового выпуска N53009 объемом 15 млрд рублей с погашением в феврале 2025 года.
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