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Чиновник РФ обозвал казахстанского министра «русофобской дрянью»
08:37 13.01.2022 |
Руководитель российского Федерального агентства по делам СНГ (Россотрудничество) Евгений Примаков категорически отказался сотрудничать с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, обозвав его "русофобской дрянью". Во вторник, 11 января Примаков опубликовал в своем Telegram-канале ряд высказываний, приписываемых Умарову и содержащих критику в адрес России. Комментируя эти фразы, Примаков заявил: "Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством".
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства. По мнению Примакова, назначение Умарова показывает, что президенту соседней страны приходится идти на "тяжелейшие сознательные компромиссы". "Подобные наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане", - отметил глава Россотрудничества.
Министр Умаров заявил о попытках "демонизации" его образа
В свою очередь Аскар Умаров заявил о попытках "демонизации" его образа. "Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями. Планируем создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом", - подчеркнул Умаров. В то же время он не опроверг, что высказывания, цитируемые Примаковым, сделал именно он.
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