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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Победный» рейс Навального и задержание в Москве: как политик возвращался в Россию

 

Назвать рейс авиакомпании "Победа" Берлин-Москва 17 января ординарным никак нельзя. Еще до регистрации пассажирам стало понятно, что происходит что-то необычное: около ста человек выстроились у входа в терминал номер 5 нового аэропорта Берлин - Бранденбург. Все они приехали провожать Алексея Навального, который после нескольких месяцев пребывания в Германии решил вернуться в Москву.

В основном это были журналисты со всего мира, но не только: поддержать Алексея Навального перед возвращением в Москву приехали также несколько активистов. Они стояли с плакатами "Время диктаторов подошло к концу" и "Сломай иглу кощея - освободи Россию". Однако перед входом в терминал аэропорта Алексей Навальный так и не появился: его привезли прямо к трапу самолета.

Самый странный рейс

Еще больше пассажиры удивились, когда попали на борт: вряд ли они когда-либо видели в салоне одного самолета такое количество видеокамер, ведущих прямые трансляции. Многие предположили, что рядом летит какая-то знаменитость. У самого самолета скопились полицейские автомобили.

К назначенному моменту вылета, когда самолет был уже заполнен, Навальный все не появлялся, однако произошло другое событие. Один из пассажиров начал выкрикивать ругательства стюардессам и пассажирам вокруг. Некоторые из присутствующих предположили, что это провокатор, другие испуганно говорили персоналу авиакомпании, что не хотят с ним лететь.

В итоге молодого человека сняли с рейса, он не сопротивлялся и лишь продолжал ругаться, называя все происходящее "нелепым спектаклем".

Главный пассажир

После этого инцидента на борт, наконец, поднялся Алексей Навальный вместе с супругой Юлией: кто-то ахнул, кто-то начал аплодировать, затворы фотокамер щелкали с огромной скоростью. Вместе с политиком на борт поднялись несколько мужчин крепкого телосложения, которые осмотрели салон. Некоторые из журналистов предположили, что это представители полиции или спецслужб.

Добраться до своего кресла под 13-м номером - которое Навальный сразу назвал "счастливым" - политику было непросто. Около 10 минут ему понадобилось, чтобы буквально прорваться через толпу окружающих его журналистов. Алексей Навальный был немногословен, он поблагодарил всех за то, что пришли, а на вопрос корреспондента DW о его возможном задержании в Москве он ответил: "Меня задержат? Это невозможно!"

Пресс-конференция на борту

После взлета, когда погасло табло "застегните ремни", корреспонденты изданий со всего мира побежали к Навальному. Некоторые из пассажиров в итоге даже выразили беспокойство, не нарушится ли балансировка самолета из-за того, что слишком людей находится в одной его части. В итоге пилоту пришлось призвать журналистов к порядку: после этого некоторые из них расселись по своим местам.

Опрошенные корреспондентом DW пассажиры сказали, что относятся к ситуации с пониманием. "Нам хорошо. Хорошо, что Навальный выжил, жив-здоров и летит с нами в Москву. Нам его судьба небезразлична. Думаем, самолет выдержит", - заявил пассажир Святослав.

После того, как пилот объявил, что рейс будет перенаправлен в Шереметьево по техническим причинам, в салоне раздались аплодисменты и улюлюканье. Пассажиры выразили уверенность, что "таких совпадений не бывает" и "борт специально перенаправили в другой аэропорт, где не проходит митинг".

Что происходило в Москве

Желающих лично поприветствовать главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оказалось немало. Только на официальной странице этого события, которое анонсировал московский штаб Навального, зарегистрировались почти десять тысяч человек. Прокуратура тут же предупредила об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях в аэропорту в день прилета Навального, а пресс-служба Внуково отказалась давать журналистам разрешение на съемку.

Тем не менее в аэропорт, по оценкам "Белого счетчика", приехали более двух тысяч человек. Причем не только из Москвы, но и из региональных штабов Навального. Некоторые из них не смогли добраться до столицы, нескольких активистов сняли с поезда и задержали.

"Исторический момент" и фанаты Бузовой

Рейс Алексея Навального ждали в семь вечера. Уже за сутки до этого у здания аэропорта припарковали несколько автозаков. А в день прилета Навального ограничили вход в зоны вылета и прилета. Попасть в аэропорт можно было только тем, у кого на руках были электронные билеты на вылет. Несколько человек, включая писателя Дмитрия Быкова, подтвердили DW, что купили самые дешевые билеты на самолет, лишь чтобы пройти внутрь.

"Это исторический момент - после отравления и тяжелой реабилитации он возвращается в Россию. Поэтому я приехал поддержать его и встретить, - рассказал DW сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов. - Все эти дни пропаганда и силовые ведомства изо всех утюгов заявляли, что здесь нельзя всем собираться, что встреча Навального незаконна. Но, как видите, мы все здесь. Все тихо и мирно происходит". Через три минуты после этих слов полиция задержала его, а также Константина Котова и Любовь Соболь. При этом брата Алексея Навального, Олега, который сидел в маске рядом с задержанными, полиция не узнала и не тронула.

После этого в здание аэропорта вошла группа омоновцев и задержания продолжились. Одних полиция уводила за символику, выкрики, российский флаг и плакат "Иго ФСБ". Других - и вовсе без причины. Всего по данным ОВД Инфо, во Внуково задержали 55 человек. К некоторым применяли грубую силу, одного из задержанных избили и рассекли глаз.

При этом в аэропорту в зоне международного вылета оказалась группа подростков - "фанатов" телеведущей и певицы Ольги Бузовой (она летела из Санкт-Петербурга) во главе с куратором. Их полиция не трогала и разрешала держать плакаты. Сама Бузова позже сказала, что о ее прилете знало лишь "три человека". О том, что Навальный сегодня вообще не приземлится во Внуково, активистам стало понятно лишь за 10-15 минут до назначенной посадки: самолет, за которым следили по приложению Flight Radar, неожиданно развернулся и полетел на север.

Как задерживали Навального

Сразу после выхода из самолета Навальный успел дать импровизированную пресс-конференцию на фоне баннера с Кремлем. "Я прилетел и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев, несмотря на то, что Германия очень классная страна. Здесь мой дом. Я приехал сюда и я не боюсь. Я знаю, что прав, уголовные дела против меня сфабрикованы", - сказал Навальный журналистам.

На какой-то момент показалось, что Навального вообще не будут задерживать, но это изменилось сразу после прохождения паспортного контроля. После того, как политик официально ступил на российскую землю, его окружили сотрудники полиции и увели в закрытое помещение. Как выяснилось позднее - за "многократные нарушения испытательного срока", об этом заявили во ФСИН. Перед задержанием Алексей Навальный успел проститься с женой Юлией.
По материалам: Deutsche Welle
 

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